Nooit meer een ‘vies’ paaseitje: ontdek hier alle vullingen volgens kleur

Wat zijn de lekkerste én slechtste barbecue­sau­zen? Sterren­chef Luc Bellings proeft en oordeelt

20 februari De lente is dit weekend en volgende week al een beetje in het land, hoog tijd dus om de barbecue aan te steken! Sterrenchef Luc Bellings proeft verschillende sauzen uit de supermarkt, want welke smaken nu écht het lekkerst? “Een saus die voldoende gekruid en zelfs wat pittig is volstaat. Terwijl heel wat fabrikanten blijkbaar - foutief - menen dat een BBQ-saus nóg doorrookter moet smaken dan het vlees zelf.”