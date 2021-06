Nood aan rust? Zo tover je je badkamer om tot een spa

Fijn licht: kies voor dimlampen

Natuurlijk, functioneel licht is belangrijk, want hoe zie je anders of je lens wel goed terechtkomt in je oog? Maar om te relaxen is functioneel licht niet heel sfeervol. Kies liever voor een dimmer. Met een dimmer bepaal je zelf de sterkte van het licht. Gebruik daarnaast kleinere sfeerlampen die geschikt zijn voor de badkamer. Ook geurkaarsen versterken de rustgevende sfeer.

Waterballet

Vervang een “normale” douchekop door een regendouchekop voor het luxegevoel, maar check wel of er genoeg waterdruk is. Je kan zo’n regendouche trouwens makkelijk zelf installeren. Hoe je dat doet, bekijk je hier.

Opbergen

Met al die losse flesjes om je heen en rondslingerende handdoeken is het lastig om tot rust te komen. Misschien heb je ruimte voor een dichte kast. Speciaal voor de badkamer zijn smalle en ondiepe kasten te koop, waar je meer in kwijt kan dan je zou verwachten. Ook kun je een losse wastafel vervangen door een wastafelmeubel. Zo creëer je meer opbergruimte onder de wasbak. Losse badkamerspullen verzamel je mooi in boxen, toilettasjes en manden. Kies die allemaal in één kleur en één stijl voor meer rust. Riet, naturel hout en zachte tinten geven daarnaast een echt hamam-gevoel. Heb je veel spullen en weinig ruimte? Deze concrete opbergtips helpen je op weg.

Volledig scherm © Kim van Rossenberg & Sjoerd Eickmans

Fijne badkamerspullen

Zachte handdoeken en fijne badproducten zorgen voor het luxe spagevoel. Hang de handdoeken voordat je gaat douchen of in bad stapt over de verwarming, dan zijn ze lekker warm als je ze nodig hebt. Veel zeep, badolie, bodylotion en andere producten zijn verkrijgbaar in mooie verpakkingen. Zo niet, giet ze dan over in stijlvolle flesjes en dispensers.

Volledig scherm © Sjoerd Eickmans & Danielle Verheul

Spiegels

Een spiegel geeft sfeer en voelt nog ruimtelijker ook. Hoe groter de spiegel, hoe groter het effect. Of hang een aantal spiegels van verschillend formaat naast elkaar. Je kunt kiezen voor speciale badkamerspiegels, maar spiegels met een bijzondere rand, bijvoorbeeld van subtiel messing, zijn ook een mooie toevoeging aan de badkamer.

Plantengeluk

Groen geeft rust en veel groene planten zijn daarbij luchtzuiverend en geven zuurstof. In je thuisspa zijn ze helemaal op hun plek. Planten die geschikt zijn voor in de badkamer houden van schaduw, hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Aloë vera, varen, bamboe, venushaar en sierasperge functioneren bijvoorbeeld perfect in dit soort klimaat. Bekijk hier nog planten die het naar hun zin hebben in de badkamer.

