Nog vier dagen voor je papieren belastingaangifte: onze fiscaal expert toont waarop je moet letten

Hoelang duurt het om te scheiden? En wat kost het? Experts vertellen hoe je een vechtschei­ding kan voorkomen

21 juni Scheidingen gebeuren anno 2021 steeds vaker met onderlinge toestemming. Maar hoe slaag ook jij erin om als vrienden uit elkaar te gaan? Hoe zorg je voor de beste regeling voor je kinderen? En hoe vermijd je een financiële vechtscheiding? Enkele experts in het vak belichten wat ze in hun dagelijkse praktijk meemaken en gaan in op de praktische zaken waarmee koppels rekening moeten houden. “Jarenlange procedure kan tot tienduizenden euro’s kosten.”