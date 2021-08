Nog nooit kampten zoveel werknemers met stress: dit kan je eraan doen

GroeienMeer dan 1 op de 3 werknemers kampt met problematische stress, zo blijkt uit de meest recente studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Dat is het hoogste cijfer ooit gemeten. Zoals we ondertussen allemaal weten zijn stress en daarmee gepaard gaande vermoeidheid niets minder dan ongezond. Jobat.be geeft 10 tips – 5 voor op het werk en 5 voor thuis – om een gezonde relatie met je werk te behouden of te vinden.

Wie stress heeft op het werk, beleeft wellicht weinig plezier aan zijn of haar carrière én zet de balans tussen werk en gezin onder extra druk. Want ook in het privéleven moet je vaak vele ballen tegelijk in de lucht houden. Dé oplossing voor minder stress is er niet. Een paar praktische stappen om onszelf los te rukken van stress en de balans in ons leven terug te winnen, die zijn er wél.

Op het werk

• Stel elke dag haalbare doelen. Prioriteiten kunnen afwerken, geeft een gevoel van voldoening en controle. Wees dus realistisch over werkdruk en deadlines. Maak een to-dolijst, zorg eerst voor belangrijke taken en elimineer overbodige taken. Wees steeds eerlijk met je collega’s en baas als je voelt dat je in de knoei raakt.

• Wees efficiënt met je tijd op het werk. Wanneer je een taak uitstelt, groeit die vaak in je hoofd, totdat het een onoverkomelijke klus lijkt. Verdeel grote projecten in kleinere taken. Voltooi een taak alvorens door te gaan naar de volgende. Geef jezelf kleine beloningen bij elke afwerking, of het nu een pauze van vijf minuten is of een wandeling naar de koffiemachine.

• Vraag om flexibiliteit. Flexibele werktijd en telewerken zijn eigen aan deze tijd. Onderzoek toont aan dat werknemers die flexibele werktijden hebben, productiever zijn en ook loyaler zijn aan hun werkgevers. Durf dus gerust meer flexibiliteit te vragen aan je leidinggevende mocht je hier nood aan hebben.

• Neem pauze. Even pauze nemen is niet alleen acceptabel, veel werkgevers moedigen het ook aan. Kleine pauzes helpen je je hoofd leeg te maken en je vermogen om met stress om te gaan en goede beslissingen te nemen te verbeteren.

• Luister naar je favoriete muziek. Dit bevordert je concentratie tijdens het werk, vermindert stress en angst en stimuleert je creativiteit. Verschillende studies tonen de voordelen van muziek in het dagelijks leven aan, waaronder een verlaagde bloeddruk. Trek je naar kantoor? Vergeet dan zeker je hoofdtelefoon niet.

Thuis

• Ontkoppel. Dezelfde technologieën die het je makkelijk maken om flexibel te werken, kunnen ons ook opbranden als we ze 24/7 gebruiken. Zorg dat je beschikbaar bent als je mag ‘flexen’, maar geef ook toe aan de behoefte aan persoonlijke tijd.

• Verdeel en heers. Zorg dat de verantwoordelijkheden thuis gelijkmatig zijn verdeeld en duidelijk zijn afgebakend. Voel je je gestrest als je alleen nog maar in je agenda kijkt? Als je te veel geplande activiteiten hebt, leer dan ‘nee’ te zeggen. Je hoeft geen superman of -vrouw te zijn.

• Blijf actief. Afgezien van de bekende fysieke voordelen, vermindert regelmatige lichaamsbeweging stress, depressie en angst, en stelt het mensen in staat beter om te gaan met tegenslag. Het zal ook je immuunsysteem stimuleren.

• Eet gezond en neem voldoende rust. Vertrouw niet op drugs, alcohol of sigaretten om met stress om te gaan, ze zullen alleen maar tot meer problemen leiden.

• Zoek hulp als je dat nodig hebt. Laat stress je gezondheid en geluk niet in de weg staan. Als je aanhoudend overweldigd bent, is het misschien tijd om hulp te zoeken bij een professional in de geestelijke gezondheidszorg. Hulp vragen is geen teken van zwakte. Voor jezelf zorgen is een teken van kracht.

