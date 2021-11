Nog niet voldoende budget voor een warmtepomp? Met deze tips hou je alle opties open

LiviosVanaf 2026 zijn warmtepompen verplicht in nieuwbouwwoningen. Ga jij nu al (ver)bouwen, maar heb je het budget nog niet om een warmtepomp te installeren? Dan kan je alvast de nodige voorzieningen treffen om later over te schakelen op een warmtepomp. Bouwsite Livios zocht uit hoe je alle opties open houdt.

Isoleren

Een nieuwbouwwoning is sowieso goed geïsoleerd en geschikt voor de installatie van een warmtepomp. Ga je renoveren? Zorg dan eerst voor goede isolatie. Omdat bestaande woningen vaak veel energie nodig hebben voor verwarming zijn de radiatoren meestal gedimensioneerd op verwarmingstemperaturen van 70 à 80 °C. Maar met een warmtepomp verwarm je op lage temperaturen van 30 à 35 °C (maximum 55 °C) met behulp van vloer- of wandverwarming, ventiloconvectoren of lage-temperatuurradiatoren. Dat kan alleen in een goed geïsoleerde woning met beperkte warmteverliezen.

Lucht-waterwarmtepomp

In dit artikel gaan we uit van een lucht-waterwarmtepomp omdat dit type erg geschikt is om achteraf te integreren. Voor een geothermische warmtepomp met een horizontaal captatienet moet je je tuin omgraven. Voor verticale captatie zijn dan weer putboringen nodig. Dat is niet evident bij een bestaande woning. Bekijk en vergelijk de verschillende soorten warmtepompen hier.

Binnen- en buitenunit

Een lucht-waterwarmtepomp bestaat uit twee delen: een buitenunit die lucht aanzuigt en een binnenunit die de toegevoerde energie op hogere temperatuur brengt. Zo wordt het water in een leidingencircuit opgewarmd, dat op zijn beurt het warmteafgiftesysteem bedient, zoals vloerverwarming of convectoren. Voor de buitenunit hou je best een ruimte van 1,5 x 0,5 m vrij. Voor de binnenunit moet je in de technische ruimte rekenen op 80 x 80 cm en 1 m² voor het buffervat.

Wachtbuis

Wil je alvast voorzieningen treffen voor de latere installatie van een warmtepomp? Leg dan een wachtbuis tussen je stookplaats en de toekomstige buitenunit. Wat de leidingen voor sanitair en verwarming betreft, hoef je je niet te veel zorgen maken. Je kan een warmtepomp op haast alle leidingen aansluiten.

Warmteafgiftesysteem

Kies ook voor het juiste warmteafgiftesysteem. Als je zeker bent dat er een warmtepomp komt, dan ga je best nu al voor vloer- en/of wandverwarming. Je kan ook werken met (ventilo)convectoren of lage-temperatuurradiatoren. Ook combineren is mogelijk, bijvoorbeeld vloerverwarming voor de leefruimte beneden en convectoren of radiatoren in de badkamer en slaapkamers. Zorg er in ieder geval voor dat de convectoren of radiatoren berekend worden op lage verwarmingstemperaturen van 30 à 35 °C. Vergelijk de verschillende soorten verwarmingen hier.

Verwarmingsketel en voorraadvat

Een warmtepomp kan voorzien in de totale warmtevraag van je woning. Voor warm water heb je twee opties: of je behoudt de bestaande ketel, of je sluit ook de warmtepomp aan op het boilervat. Dat kan wel alleen bij een boilervat met twee spiralen en een grote waterinhoud. De onderste spiraal dient voor de warmtepomp, de bovenste voor de ketel.

