Nog geen geschenk voor Vaderdag? Geef een avontuurlijke ‘boys day out’ cadeau

Klimmen op elk niveau

Is je vader overschrokken, sterk en sportief? Dan loopt hij zeker warm voor Adventure Valley Landgraaf. Dit klimpark dichtbij de Duitse en Belgische grens in Nederland beslaat maar liefst 25.000 m2 en mag zich daarmee één van de grootste van Europa noemen. Het pakt uit met verschillende klimroutes op elk niveau. Zo kunnen zowel vaders zonder klimervaring als papa-alpinisten er hun hart ophalen. Klaar voor een topdag samen? Scoor je tickets voor Adventure Valley Landgraaf nu met 19 procent korting via de HLN Shop.

Vergeet je handschoenen niet

Uitzicht als beloning

Adventure Valley Landgraaf is gelegen op één van de hoogste bergen van Nederland, wat heel wat mogelijkheden creëert om sensationeel te klimmen en klauteren. Ongeveer twee à drie uur na je vertrek aan het startplateau heb je alle hindernissen overwonnen en bereik je het einde van de route. Op het hoogste punt word je daar getrakteerd op een prachtig panorama over Nederland, België en Duitsland.

En roetsjen maar

Je terug naar beneden begeven, gaat stukken sneller. Het klimparadijs telt immers niet minder dan 1.000 meter aan ziplines. Via zes tokkelbanen roetsj je tegen 50 km/u in no-time de helling af en sta je zinderend weer bij start. Een alternatief vormt de rodelbaan. De Alpine Coaster is evenwel niet inbegrepen in de prijs van je ticket, maar biedt voor een kleine meerkost nog een extra shot adrenaline.



