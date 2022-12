Nog geen energiepremie gekregen? Dit moet je weten

Vtwonen Gemorst? Zo krijg je vlekken van wijn, chocolade of kaarsen uit je tapijt

De feestdagen staan voor de deur en dat betekent: etentjes, feestjes en vrienden en familie over de vloer. Erg gezellig, maar de kans is groot dat er tijdens zo’n vrolijk feest een glas wijn, bier of een stuk chocolade op het vloerkleed valt. Benieuwd hoe je die vlekken er uitkrijgt? Dan lijst vtwonen.be de beste tips voor je op.

23 december