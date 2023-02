Nog geen cadeau om je lief mee te verrassen? Dit zijn onze vier toptips om stevig te scoren met Valentijn

HLN ShopEchte liefde toon je elke dag, maar een attentie op 14 februari mag natuurlijk niet ontbreken. Valentijn is hét moment om je lief, beste vriendin, vader, moeder of tofste collega in de bloemetjes te zetten. Geen cadeau-inspiratie? Ga dit jaar voor een unieke beleving. HLN Shop selecteerde vier spannende geschenken waar je de levenslange herinneringen gratis bijkrijgt.

1. Avontuurlijke én veilige vliegtuigsprong

Geen betere manier om de liefde op te spicen dan samen een flinke portie adrenaline op te snuiven. Doorbreek de sleur en trek samen op avontuur. Altijd al gedroomd om uit een vliegtuig te springen? Bij Indoor Skydive Roosendaal kan je proeven van dat onvergetelijke gevoel van vrijheid. In een windtunnel met snelheden tot 250 kilometer per uur vlieg je door de lucht.

Geen zorgen, een ervaren instructeur zorgt ervoor dat alles veilig gebeurt. Met deze voucher trakteer je je liefste op vier indoor skydivesessies, inclusief instructie, vliegtuiguitrusting en een certificaat na afloop. Scoren!



Mag het wat stoerder zijn voor jou en je geliefde? Ga skydiven via de HLN Shop (nu met 28 procent korting).

Volledig scherm Skydive © Getty Images

2. Professionele wijnproeverij

Een flesje wijn scoort altijd, maar de originaliteitsprijs win je er niet mee. Wedden dat je met een professionele wijntasting wél hoge toppen scoort? Wijn proeven is meer dan alleen wijn drinken. Door bewust te proeven ontdek je welke wijnen je lekker vindt en waarom.

Bij The Tasting Room in Antwerpen kan je terecht voor begeleide degustaties. Hun Premium wine tasting staat garant voor anderhalf uur genieten. Je proeft van één glas champagne en zes verschillende wijnen, vergezeld door een lekkere charcuterieplank én uitleg van een sommelier.

Liever op eigen houtje bijleren over wijnen? Ook dat kan bij The Tasting Room. Scan de QR-code boven de wijn die je samen wil proeven en kom in een video alle ins en outs te weten van de wijnmaker.



Delen jullie (binnenkort) een passie voor wijn? Hier kan je deze bijzondere ervaring boeken.

Volledig scherm Wijn voor Valentijn. © Getty Images

3. State of the art wellnessarrangement

Wie houdt er niet van een ontspannende wellnessdag? En trakteer je je liefste op een luxueus verwenarrangement voor twee, dan geniet jij lekker mee. Win-win! Het holistische Wear Waters in Dilbeek gelooft dat wellness meer moet zijn dan pure ontspanning.

In dit state of the art resort van maar liefst 12.000 vierkante meter geniet je van een totaalervaring die al je zintuigen prikkelt. Verken de 15 sauna’s en meer dan 20 zwembaden, kom tot rust in de relaxatieruimtes en laat je culinair in de watten leggen in het O’bergine wellnessrestaurant. Verwennerij van de bovenste plank!



Verkocht voor dit voorstel? Reserveer hier je tickets voor een romantisch dagje wellnessen.

Volledig scherm © ThinkStock

4. Een all-inclusive vakantie voor een prikje

Voor een onvergetelijke all-inclusive vakantie hoef je heus niet het vliegtuig op te stappen. Na enkele dagen in het historische all-inhotel De Elderschans in Zeeuws-Vlaanderen zijn de batterijen zo weer opgeladen. Een drukke massabedoeling hoef je hier niet te vrezen.

Het hotel ligt in het hart van een klein bos in Aardenburg: de perfecte uitvalsbasis voor een stevige wandeling, fietstocht of nordic walking en vlakbij het bruisende Sluis, Knokke en Brugge. Na een deugddoende portie ontspanning in het indoor saunacomplex van het hotel schuif je de benen onder tafel in het verzorgde buffetrestaurant. Genieten ten top, en dat al vanaf 69,95 euro per persoon, per nacht.



Weg met zijn tweetjes: check de prijzen en voorwaarden voor deze all-in op de HLN Shop (nu met 61 procent korting).

Volledig scherm © Getty Images/EyeEm

