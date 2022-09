Noem een stijl, kleur of materiaal en de kans is groot dat Brusselaar Lionel Jadot ze gebruikt in zijn kasteelvilla

Jadot is een grote naam in de interieurwereld. Zijn motto is Less is Bore. Minimalisme vindt hij maar niks. In zijn riante woning in Kraainem zie je dan ook het absolute tegenovergestelde, want nergens zul je een leeg hoekje aantreffen. Zijn aversie voor minimalisme uit zich ook in het feit dat hij allerlei stijlen met elkaar vermengt. Het weerspiegelt ook zijn persoonlijkheid, want Jadot is een creatieve duizendpoot die meerdere jobs combineert.