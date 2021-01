Nieuwe uitdaging nodig maar geen idee wat je wil doen? Dit moet je weten over loopbaanbegeleiding

WerkplekVoel je al even dat je werk niet meer bij je past? Dan hebben vrienden of familieleden je ongetwijfeld al aangeraden om ‘iets anders’ te gaan doen. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want als je al jaren hetzelfde carrièrepad bewandelt is het soms een raadsel welk soort werk dan wél jouw ding is. Jobat.be legt uit hoe loopbaanbegeleiding je op weg kan helpen.

Je volgt het op eigen initiatief

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor werknemers of zelfstandigen die zich niet goed meer voelen in hun job. Stress, een moeilijke balans tussen werk en privé, gebrek aan voldoening of het gevoel dat je toe bent aan verandering zijn mogelijke redenen om hiervoor te kiezen.

Eigen aan loopbaanbegeleiding is dat het initiatief om de coaching te volgen van jezelf moet komen. “Loopbaanbegeleiding is dus niet te verwarren met outplacement”, merkt David Pappaert op, teamleider loopbaanbegeleiding bij de VDAB. “Outplacement vertrekt vanuit een ongewilde confrontatie met ontslag en omvat dus ook ontslagverwerking, oriëntatie, sollicitatiebegeleiding en verkenning van de arbeidsmarkt. Die topics kunnen eventueel kort aan bod komen in loopbaanbegeleiding, maar de coaching is veel breder.”

Het kost bijna niets

Dankzij loopbaancheques is loopbaanbegeleiding voor iedereen toegankelijk. Je kan hier als werknemer of zelfstandige met minstens zeven jaar ervaring op de teller elke zes jaar gebruik van maken. Concreet koop je een eerste cheque voor 4 uur coaching en indien nodig een tweede cheque voor 3 uur coaching aan voor 40 euro per stuk. Je betaalt dus 11,5 euro per uur professionele begeleiding, terwijl de reële prijs hiervoor 169 euro per uur bedraagt.

“Werkzoekenden komen niet in aanmerking voor loopbaancheques, omdat je als werkzoekende van meer diensten kan genieten om een job te vinden die bij je past. Denk maar aan actieve oriëntering, stages en opleidingen”, aldus Pappaert. “Ben je tijdelijk economisch werkloos door de coronacrisis en voldoe je aan de overige voorwaarden? Dan heb je wél recht op loopbaancheques.”

Je kiest zelf een loopbaancoach

Met je loopbaancheques kan je terecht in een erkend loopbaancentrum. Je vindt hier een overzicht van op de website van de VDAB. Aarzel niet om de site van een aantal centra te bekijken en eventueel telefonisch kort kennis te maken voor je een coach kiest, zodat jullie zeker een goede match vormen. Hij of zij zal je vervolgens door middel van (online) gesprekken en opdrachten aanzetten tot zelfreflectie. Je bevindingen verwerk je in een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat je stimuleert om je inzichten ook toe te passen in de praktijk.

De lessen blijven levenslang nuttig

Veel mensen kiezen voor loopbaanbegeleiding met het idee dat ander werk zoeken de oplossing is voor hun loopbaanvraag.

“Maar dat is niet altijd het geval. Slechts een minderheid verandert uiteindelijk van werkgever”, weet David Pappaert. “Vaak kom je samen met je coach tot de vaststelling dat veranderen van job geen oplossing, maar een verschuiving van het probleem zou betekenen. Een opleiding volgen, je gedrag aanpassen, je persoonlijke doelstellingen herbekijken of conflicthantering zijn net zo goed mogelijke antwoorden.”

De inzichten die je verwerft tijdens zo’n coaching blijven met andere woorden ook waardevol in de verdere loop van je carrière.

