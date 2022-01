Nieuwe televisies aangekondigd op CES: is dit het moment om een koopje te doen?

Als tech-expert holt Frank Everaardt deze dagen van de ene virtuele persconferentie naar de andere, om op de hoogte te blijven van wat er op CES wordt aangekondigd. Op vlak van nieuwe televisies merkt hij alvast één constante: gamers vormen meer en meer het doelpubliek.

Opvallend is dat Samsung en Sony televisies presenteerden op basis van de QD OLED-technologie. Tot nu toe had LG Display, het zusterbedrijf van LG Electronics, het rijk alleen op het gebied van OLED-technologie. Samsung, die andere Koreaanse elektronicafabrikant, stapt nu ook in deze markt. Het heeft de OLED-technologie waar LG Display mee werkt een eigen sausje gegeven en QD OLED gedoopt.

“Het grote voordeel van zo’n scherm is dat het zelf licht geeft. Traditionele LCD-televisieschermen worden langs de achterkant aangelicht, waardoor het zwart op zo’n scherm nooit écht zwart is. Bij een OLED-scherm is dat niet het geval: als er geen licht is heb je écht zwart”, legt Frank Everaardt uit. “Samsung heeft over haar OLED-schermen speciale quantumdotfilters gelegd, waardoor de levensduur zou moeten toenemen. Sony koopt voor haar nieuwe televisies deze panelen bij Samsung in. Het feit dat LG concurrentie krijgt in de OLED-markt betekent dat de prijzen in de toekomst vermoedelijk zullen dalen. Vooralsnog richten Samsung en Sony met de nieuwe QD OLED-techniek op de luxueuze, dure televisies van vele duizenden euro’s.”

Ideaal om te gamen

Zowel LG als Samsung hebben de ogen gericht op gamers en presenteerden nieuwe televisies die perfect zijn om mee te gamen. Zo krijgen de televisies van LG een Game Optimizer-menu en komt het merk met een kleiner 42-inch (106,68 cm) OLED-model. Ideaal voor gamers of wie minder ruimte heeft.

“Bij de nieuwe toestellen van Samsung zal je onder andere beelden op 144 Hz kunnen weergeven. Dat zie je ook bij andere spelers zoals TCL, die mini led-toestellen aankondigden met dezelfde verversingssnelheid. Ideaal om sneller te reageren in games”, zegt Frank. “Daarnaast zijn de streamingdiensten van Google en Nvidia ingebouwd in de Samsung-televisies, zodat je vlot nieuwe games kan spelen.”

Klinkt allemaal prima in theorie, maar in de praktijk duurt het nog wel even voor je deze toestellen in de winkel vindt. Is dit het ideale moment om een ouder model op de kop te tikken? “Je merkt dat fabrikanten bezig zijn om hun ‘oude’ modellen af te prijzen. Voor wie minder wakker ligt van games zijn er nu dan ook prima deals te scoren”, verklapt Frank. “Denk bijvoorbeeld aan de Samsung QE65Q74A, de LG OLED65B16LA of de Samsung 75AU8070. Die toestellen zijn nu respectievelijk 34, 27 en 22 procent goedkoper dan vorige week. Weggeefprijzen dus!’

De tips van Frank

1. Samsung QE65Q74A: nu 34% goedkoper

Volledig scherm Samsung QE65Q74A © Hardware.info

2. LG OLED65B16LA: 27% goedkoper dan vorige week

Volledig scherm LG OLED65B16LA © Hardware.info

3. Samsung 75AU8070: 22% in prijs gezakt

Volledig scherm Samsung 75AU8070 © Hardware.info

