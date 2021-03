Nieuwe televisie: heeft het zin om in 8K te investeren?

MultimediaVan plan om binnenkort een nieuwe televisie te kopen? Dan word je geconfronteerd met verschillende beeldresoluties. Wat is het verschil tussen full HD en 4K? En is het de moeite om al in een 8K-televisie te investeren? Onze techredacteur maakt jou wegwijs.

Full HD: oud maar nog niet versleten

Full HD- televisies kan je vrij goedkoop, voor enkele honderden euro’s, in de winkel vinden. De meeste content op streamingdiensten heeft ook een ‘oud’ full HD-formaat. 4K-films en- series blijven uitschieters. Toch verdwijnen full HD- schermen (met 1920 x 1080 pixels) stilaan uit het winkelaanbod omdat de toekomst bij 4K ligt. Full HD- toestellen zijn wél ideaal als tweede televisietoestel ergens in huis of als scherm op een studentenkot.

Volledig scherm De LG 32LK6200 (€ 300), een vrij recente Full HD-tv. © LG

4K: de nieuwe standaard

Een 4K-scherm, of ultra HD- scherm, is vier keer scherper dan een full HD-scherm. De ‘K’ in ‘4K’ staat voor ‘kilo’ of ‘duizenden’. Een 4K-scherm heeft een minimale scherpte van 3840 pixels horizontaal op 2160 pixels verticaal. In totaal bevat zo’n scherm dus meer dan 8 miljoen pixels.

94 procent van de nieuwe tv’s die vandaag verkocht worden, hebben een resolutie van 4K. Het is de nieuwe standaard. Toch is er nog niet veel televisie-of streamingcontent in een 4K-formaat te vinden. Kijk bijvoorbeeld op Netflix: een fractie van het aanbod, waaronder Breaking Bad en White Lines, is in 4K, de rest blijft nog bij full HD. Op diezelfde manier werkt dat ook op Amazon, Disney+ en andere streamingdiensten. Toch is het verstandig om nu te investeren in een 4K-televisie omdat er over enkele jaren ook meer content in dat formaat beschikbaar zal zijn. Ook als je een gamer bent, haal je die maximale beeldkwaliteit uit een 4K-tv wanneer je speelt op een PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 of Xbox Series.

Natuurlijk kan je 4K-content ook op een full HD-televisie blijven kijken: de resolutie wordt dan gewoon aangepast aan wat je televisietoestel kan leveren.

Volledig scherm De Samsung UE50TU7020, een 4K-tv voor 460 euro. © Samsung

8K: misschien wel de toekomst

Een 8K-televisie heeft maar liefst 7.680 horizontale op 4.320 verticale beeldpunten of pixels. Een 8K-televisie is dus vier keer scherper dan een 4K-televisie.

Het grote verschil met 4K is dat er zo goed als geen 8K-content voorhanden is, op een handvol YouTube-filmpjes na, en misschien eigen beelden van een camera die in hogere resoluties kan filmen. De PlayStation 5- en Xbox Series X-gameconsoles zullen in de nabije toekomst 8K-games kunnen afspelen. Maar voorlopig is daar nog geen sprake van.

De prijzen van 8K-televisies zijn ook een pak hoger dan die van 4K-modellen. Samsung en LG hebben al modellen op de markt waarvan het prijskaartje rond de duizend euro hangt.

Volledig scherm De Samsung QE55Q700T, aan iets meer dan 1.400 euro een van de betaalbare 8K-tv's. © Samsung

