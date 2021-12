Nieuwe telecomwet krijgt groen licht: dit verandert er voor jou

Independer.be Zijn winterban­den verplicht? En wat bij pech onderweg? Dit moet je weten wanneer je met de auto op skivakan­tie vertrekt

Na een lockdown van drie weken opent Oostenrijk deze week stilaan opnieuw een aantal skistations. Als je volledig gevaccineerd bent, kan je dus opnieuw in Oostenrijk gaan skiën. Ook in de andere populaire skilanden kan je weer de piste op. Ga je dat met de auto op wintervakantie? Independer.be zet een aantal regels en kosten op een rijtje en geeft advies over je verzekering.

15 december