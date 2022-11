Nieuwe technieken geven ouders met erfelijke aandoeningen meer kans op gezond kindje: “Maar designerbaby is nog niet voor morgen”

Hun grote kinderwens waarmaken zonder dat hun kroost geteisterd wordt door een erfelijke spierziekte, dat was de uitdaging waarover Nele en Marco getuigden in het tv-programma ‘Ons DNA’ . Hoe gaat zo’n embryoselectie in zijn werk, hoeveel tijd neemt dat in beslag en kunnen en mogen ouders kieskeurig zijn? We vroegen het aan twee professoren: Frederik Hes en Willem Verpoest van het UZ Brussel.

Een ‘helletocht’, zo vatte Frances Lefebure het traject van embryoselectie samen in ‘Ons DNA’. Marco en Nele wilden hun toekomstige kinderen niet met de erfelijke spierziekte HSP opzadelen. Die had in Neles familie al te veel onheil aangericht. En de enige mogelijkheid om dat met zekerheid te vermijden, was dus embryoselectie. Frustrerend, want de twee hadden perfect op natuurlijke wijze zwanger kunnen worden en nu kwam daar veel medische poespas bij. En verdriet.

KIJK. In ‘Ons DNA’ legt Nele uit waarom zij en haar man voor embryoselectie kozen en hoe frustrerend dat vaak was. “Ondanks onze enorme kinderwens stond ik op een gegeven moment bij de apotheker voor een morning afterpil.”

Prof. Frederik Hes van het Centrum voor Medische Genetica (UZ Brussel) geeft uitleg over de procedure: “Je zou ook op een natuurlijke manier kunnen zwanger worden, testen of het embryo de erfelijke aandoening heeft en ervoor kiezen om de zwangerschap af te breken als dat het geval is. Omdat de mogelijkheid van embryoselectie bestaat, zijn mensen nu veel minder geneigd om dat te doen. Elk jaar kiezen een paar honderd ouders voor die mogelijkheid.”

Niet dat het traject van embryoselectie een walk in the park is. Het kan erg lang duren voor er een baby in het wiegje ligt. Prof. Verpoest: “We hebben zeker vier maanden nodig om een test te ontwikkelen waarmee we de embryo’s kunnen analyseren.”

Hoezo, kan er niet voor elke aandoening een standaardtest uit de kast gehaald worden? “Nee, dat kan niet. Om chromosomale afwijkingen op te sporen hebben we wel generische standaardtests, maar bij afwijkingen op DNA-niveau moeten we voor elk geval een nieuwe test ontwikkelen op basis van het DNA van de ouders of van een ziek familielid. Tel daar dan de andere stappen van het traject bij en de negen maanden van de zwangerschap en je zit al snel aan anderhalf jaar voor er een baby is. En je moet ook wat geluk hebben. ”

Quote Als de ouders allebei drager zijn, maar gezond, dan zijn er gemiddeld 75 procent bruikbare embryo’s. Als een van de ouders ziek is, zijn dat er al maar 50 procent. Prof. Willem Verpoest, UZ Brussel

Belastende procedure

De procedure is niet alleen tijdrovend, maar ook behoorlijk belastend. De vrouw krijgt eerst een hormoonbehandeling zodat er meerdere eicellen rijpen. Die rijpe eicellen worden dan weggenomen. Prof. Willem Verpoest van de Fertiliteitskliniek van het UZ Brussel: “Bij mensen met fertiliteitsproblemen levert dat gemiddeld acht eicellen op, bij mensen zonder fertiliteitsproblemen die om genetische redenen voor IVF kiezen, zijn dat er gemiddeld dertien. Maar bij de genetische selectie van de embryo’s vallen er dan weer meer af. Hoeveel embryo’s afvallen, hangt af van zowel het genetisch probleem in kwestie als van de omstandigheden. Als de ouders allebei drager zijn, maar gezond, dan zijn er gemiddeld 75 procent bruikbare embryo’s. Als een van de ouders ziek is, zijn dat er al maar 50 procent. Soms wordt dat getal nog kleiner.”

Volledig scherm Prof. Willem Verpoest (UZ Brussel): "Als je een zaadcel analyseert, ben je ze kwijt. En de eicellen kunnen we pas analyseren als ze bevrucht zijn,." © B2B-Photography

“Gemiddeld houden we van die dertien bevruchte eicellen er vier of vijf over na de in vitro fertilisatie. Uiteindelijk komt het er gemiddeld op neer dat we twee embryo’s overhouden na de genetische selectie: een om in te planten en een reserve. Het is wel zo dat, net omdat de embryo’s al genetisch geanalyseerd en goed bevonden zijn, de kans op een zwangerschap dan weer groter is dan bij een IVF vanwege fertiliteitsproblemen. Tussen de 65 en de 70 procent in plaats van 50 à 55 procent.”

Kunnen die eicellen en zaadcellen niet al op voorhand getest worden, zodat ze optimaal kunnen worden gecombineerd en de slaagkans vergroot? Verpoest: “Als je een zaadcel analyseert, ben je ze kwijt. Dus dat is anno 2022 nog geen optie. En de eicellen kunnen we pas analyseren als ze bevrucht zijn, dus dat heeft ook niet veel zin.”

“Slechts 1 op de 3 terugplaatsingen groeit uit tot zwangerschap”

Hoe het dan wel gaat, legt prof. Hes uit: “Zo’n drie tot vijf dagen na die IVF-procedure, als er al wat celdeling heeft plaatsgevonden, nemen we bij alle embryo’s enkele cellen weg om die te testen. Om te zien of de embryo’s al dan niet de aandoening hebben geërfd. We checken dan meteen ook of er andere grote chromosomale afwijkingen zijn, zoals bijvoorbeeld trisomie 21 dat het downsyndroom veroorzaakt.”

En dan wordt er teruggeplaatst. “Er wordt altijd maar één embryo teruggeplaatst, het is niet de bedoeling om meerlingzwangerschappen te krijgen. Maar die terugplaatsing moet nog resulteren in een zwangerschap en dat is niet altijd het geval. Slechts een op drie terugplaatsingen slaat aan en groeit uit tot een zwangerschap.”

Baby op maat?

Als jullie toch al bezig zijn met het onderzoeken van die embryo’s, kan misschien al meteen ingegaan worden op mogelijke voorkeuren van de ouders: kleur van de ogen, hoog IQ? “Ten eerste zijn die labotesten naar erfelijke aandoeningen heel gevoelig en specifiek voor de aandoening in kwestie, zoals HSP bij Nele en Marco. Het is niet zo dat we meteen alle mogelijke informatie over dat embryo hebben. Bovendien mag je niet zomaar op eender welke basis embryo’s selecteren: het is een wettelijke vereiste dat er een medische reden moet voor zijn.”

Quote Zelfs als het perfect legaal zou zijn om een baby met blauwe ogen en een hoog IQ te mogen samenstel­len, zou dat niet zomaar lukken.” Prof. Frederik Hes

“Embryoselectie gebeurt enkel bij bepaalde erfelijke aandoeningen die levensbedreigend zijn of heel ernstige impact hebben op de levenskwaliteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of een gemuteerd BRCA-gen doorgegeven is aan een embryo: een gen dat bij mutatie voor de drager het risico op borstkanker tot 80 procent doet oplopen. Of neurodegeneratieve aandoeningen als Huntington. Of bepaalde spierziekten, zoals de ziekte van Duchenne.”

En een baby met een bepaalde kleur van ogen of met een hoog IQ ‘bestellen’, dat kan niet? “Zelfs als het perfect legaal zou zijn om een baby met blauwe ogen en een hoog IQ te mogen samenstellen, zou dat niet zomaar lukken, hoor. De kleur van de ogen wordt immers door het op elkaar inspelen van zoveel verschillende genen bepaald, dat is een complexe zaak. En dat hoog IQ, dat hangt af van nog heel wat meer en andere factoren dan enkel de ‘goede’ genen. Een designerbaby is dus nog niet voor morgen, dat is nog lang niet mogelijk.”

