Nieuwe regel vandaag van kracht: moet je een ziektebriefje voor één dag halen of niet?

Vanaf vandaag, 28 november, is een ziektebriefje voor één dag niet meer nodig voor wie in dienst is bij een bedrijf met meer dan vijftig werknemers. Hoe zit het nu bij andere bedrijven? Of als in het arbeidsreglement of CAO nog altijd een doktersattest gevraagd wordt? Wat mag en wat mag niet? We vroegen het aan gespecialiseerd advocaat Mario Van Essche.