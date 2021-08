Nieuwe job? Zet deze zaken op een rij alvorens te tekenen

Basispakket arbeidsvoorwaarden

Toch betekent dit niet dat je een contractvoorstel zomaar klakkeloos moet ondertekenen. Het blijft uiteraard belangrijk dat het voorstel op een correcte en volledige manier de tussen partijen gemaakte afspraken vermeldt. Ga zeker na of het volgende basispakket van arbeidsvoorwaarden in het contractvoorstel is opgenomen:

• Het bedrag van het bruto maandloon (of uurloon) en eventuele bonusregeling. • De overeengekomen voordelen: bedrijfsgsm, maaltijdcheques, bedrijfswagen (tankkaart, type of budget, bedrag eventuele persoonlijke tussenkomst), aansluiting bij een pensioenplan en/of een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering). • Je wekelijkse arbeidsduur en eventueel werkrooster (vaak wordt verwezen naar het arbeidsreglement). • De plaats van tewerkstelling, al dan niet in combinatie met thuiswerk. • De verlofregeling, eventueel met extra verlofdagen volgens de geldende CAO en/of ADV-dagen. • De aanvangsdatum en duurtijd van je arbeidsovereenkomst. • De functietitel, waarbij het nuttig kan zijn om een kopie van de functieomschrijving te ontvangen.

Laatste keer afwegen

Denk dus nog even goed na over de verschillende aspecten van deze nieuwe uitdaging. Is de nieuwe job haalbaar in combinatie met je privéleven, word je correct vergoed, werk je volgens je capaciteiten, enzovoort. Neem sowieso enkele dagen de tijd om over je contractvoorstel na te denken. Een interessante piste om even te betreden is die van de visualisatie. Sluit je ogen en plaats jezelf op je potentiële nieuwe werkvloer. Zit je gevoel goed en kun je je vereenzelvigen met de bedrijfscultuur waar je weldra aan de slag gaat? Ga er dan voor, en veel succes!