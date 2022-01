Nieuwe generatie smartphones in aantocht: deze huidige modellen zijn nu alvast goedkoper

Samsung Galaxy S21 FE

Zo heeft Samsung de Galaxy S21 Fan Edition (S21 FE) laten zien. Dit toestel met een scherm van 6,4 inch is iets groter dan de luxueuze S21, maar kleiner dan de S21. “Een verschil met de S21+ en S21 is dat de camera aan de voorkant veel beter is: een exemplaar van 32 megapixels, terwijl de andere modellen het met 10 megapixels voor de selfiecamera moeten doen. Achterop is de FE dan weer van minder goede camera’s voorzien: 12, 12 en 8 megapixels, terwijl de andere twee 12, 12 en 64 megapixels hebben. Dat maakt dit dus een toestel voor wie graag selfies neemt of op andere manieren in de spotlight wil staan. Het voordeel van het nieuwe model is dat het goedkoper is dan de bestaande S21 en S21+”, klinkt het.