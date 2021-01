Nieuwe fiscale regels voor bijklussen: wat betekenen ze voor jou? Onze belastingexpert ontwart het kluwen

Hoeveel mag je verdienen als vrijwilli­ger? En wat moet je aangeven bij de belastin­gen? “Ene vrijwilli­ger is andere niet”

5 december In ons land zijn honderdduizenden vrijwilligers actief bij verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen en overheden. In veel gevallen krijgen ze daarvoor een vergoeding. Maar hoeveel mag je krijgen en hoe zit het met de belastingen? “De fiscale regeling is iets complexer geworden”, zegt Eva Hambach van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Zij en onze onze belastingexpert Michel Maus vertellen je naar aanleiding van de Dag van de Vrijwilliger waar je allemaal moet op letten.