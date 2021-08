Nieuwe blender, broodbakmachine of waterkoker nodig? Dit zijn de beste en slechtste merken van kleine huishoudtoestellen volgens gebruikers

Binnenkijker Je keuken ‘in het nieuw’: onze woonexpert toont de beste materialen voor je kasten, werkblad en spoelbak én wat het je kost

28 februari Een kwart van de lezers die hebben deelgenomen aan de woonenquête van Het Laatste Nieuws wil het geld dat ze tijdens de coronacrisis bespaarden, investeren in hun keuken. Dat is niet onlogisch, want 43% geeft aan meer tijd door te brengen in die ruimte. Lezeres Katrien getuigt over de inrichting van haar eigen keuken en onze woonexpert Björn Cocquyt laat zijn licht schijnen over de meest voorkomende materialen én hun prijskaartje.