Niet op vakantie geweest? Zo blijf je toch gemotiveerd op je werk

1. Hou van wat je doet

Een job moet je met goesting doen. Herinner jezelf dus even aan de redenen waarom je van je werk geniet en waarom je de job in de eerste plaats wilde doen. Zoek en haal dus de positieve energie uit je jobinhoud, ook al heb je geen deugddoende vakantie om op terug te blikken. Ben je nog gelukkig op je job? Doe hier de test.

De boel opfleuren kan ook heel wat helpen. Vul je werkruimte met afbeeldingen van succesvolle campagnes of inspirerende citaten om je gemotiveerd te houden en te dromen van je ambities. Dat is veel zinvoller dan collega’s die lopen te mijmeren over vakanties die ondertussen toch al tot het verleden behoren.

2. Plan een reis in

Je hebt misschien naar eigen zeggen niets noemenswaardigs om op terug te blikken, maar dromen staat vrij. Misschien is het een goed idee om nu al even na te denken over een mogelijke reis volgende vakantieperiode? Misschien wachten de bergen je wel op komende winter of kun je al aan een voordelig tarief een reis voor volgende zomer prikken? Dompel jezelf onder in potentiële reisbestemmingen, maak lijstjes, vergelijk prijzen én haal net inspiratie uit de vakantieverhalen van anderen die je nu misschien maar moeilijk kunt aanhoren. Kleine tip: Bereken hier alvast hoeveel vakantiegeld je zal krijgen.

3. Breng structuur aan

Keuvelen over vakanties kan voor je collega’s een fijne verstrooiing bieden op een werkdag, maar met een duidelijk actieplan op werkvlak krijg je zelf een positief gevoel over hoe je dag er zal uitzien. Even een dipje omdat je geen vakantierust hebt gehad? Geef dan prioriteit aan de belangrijkste – en leukste – taken. Als je jezelf duidelijke doelen stelt, blijf je geconcentreerd en gemotiveerd, zonder dat je je overweldigd of onzeker voelt over al de rest. In dat opzicht is het zeker ook interessant om je werkruimte op te ruimen. Overzicht doet werken, lees hier hoe je productiever wordt in 4 simpele stappen.

4. Beweeg

Acht uur per dag zitten en/of werken kan aardig wat energie opslorpen en je enthousiasme dus doen slinken. Maak tijdens de lunch een wandeling buiten, jog eens naar de winkel of doe wat rekoefeningen tussen je taken door. Het doet je bloed stromen en maakt je hoofd vrij. Pauzeer regelmatig om je motivatie niet te verliezen. Beschouw het als een beloning voor al je inspanningen. Dat kan bijvoorbeeld met een kop koffie per afgewerkte klus. Gun jezelf de tijd om gedreven te blijven.

5. Praat met collega’s

Je haalt geen energie uit jaloerse gevoelens bij het aanhoren van andermans vakantieverhalen. Luister oprecht naar wat je collega’s hebben beleefd tijdens hun vakantie. Zij hebben hun reisje uiteindelijk ook verdiend. Wedden dat je hun positieve energie als besmettelijk zult ervaren? Zoek ook eens een collega op die net als jij geen vakantie heeft genomen. Hoe vangt die persoon de leegte nu op en waar droomt die van voor de toekomst?

