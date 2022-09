“Niet iedere helm is geschikt voor elk hoofd”: hoe kies je een goede motorhelm en wat verklaart het prijsverschil?

Mijnenergie Telewerken in een koffiebar: kan je jouw drankje terugver­die­nen door je laptop op te laden?

De hoge energieprijzen zetten mensen ertoe aan om out of the box te denken. Zeker wie thuiswerkt, staat extra stil bij zijn verbruik. Misschien dacht je er al aan om in een koffiebar te gaan zitten om te werken. Je laptop opladen in ruil voor een kopje koffie? Mijnenergie.be zoekt uit of dat een slim plan is.

12 september