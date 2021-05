Niet genoeg geld om te investeren in vastgoed? "Koop een stuk van een gebouw op de beurs en geniet van de huuropbrengst"

Krijg jij nog een woonlening? Onze geldexpert legt uit waarom banken strenger worden

2 mei De vastgoedmarkt blijft springlevend in België, ondanks Covid-19. Tezelfdertijd hebben veel mensen de indruk dat banken strenger geworden zijn in het verlenen van hypothecaire kredieten. Klopt dat? En blijft het ook in de nabije toekomst interessant om een huis te kopen of komt er een vastgoedcrisis aan? Onze geldexperte Véronique Goossens legt uit.