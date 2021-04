Niet alleen je functie, ook deze 5 factoren beïnvloeden je loon

SalarisDat je als ingenieur meer verdient dan als administratief medewerker had je waarschijnlijk al geraden. Toch wordt je salaris niet alleen bepaald door de job die je uitoefent. Het is perfect mogelijk dat twee mensen met exact dezelfde werkomschrijving een loon hebben dat honderden euro’s van elkaar verschilt. Jobat.be legt uit waaraan dat kan liggen.

De sector

Bedrijven gebruiken verschillende manieren om te bepalen hoeveel ze hun personeel betalen. Sommige werken met barema’s, waarbij alle werknemers binnen de firma of de sector eenzelfde bedrag verdienen naargelang hun functie en anciënniteit. Andere vergelijken hun lonen met die van concurrenten om tot een marktconform bedrag te komen. Dat zorgt ervoor dat de gemiddelde lonen aardig kunnen verschillen van branche tot branche.

De chemische en farmaceutische industrie is volgens de meest recente gegevens van het Salariskompas de best betalende sector. Het gemiddelde brutoloon bedraagt hier ruim 4.264 euro bruto. Op de tweede plaats staat energie en milieu (3.951 euro bruto), gevolgd door bank en verzekeringen (3.781 euro). De horeca (gemiddeld 2.664 euro bruto), toerisme, sport en recreatie (2.914 euro bruto) en media, marketing en communicatie (2.938 euro) bieden de laagste lonen.

Bedrijfsgrootte

Ook de grootte van een bedrijf speelt een rol. Grote, internationale firma’s hebben meestal meer budget. Bovendien zijn hier meer doorgroeimogelijkheden, wat interessant is voor je salaris omdat je opslag kunt krijgen telkens als je een trapje hoger klimt. Kleine firma’s hebben vaak als voordeel dat ze een familiale werksfeer, horizontale structuur en kleine woon-werkafstand bieden, maar kunnen zich doorgaans lagere lonen permitteren.

Zo bedraagt het gemiddelde brutoloon in bedrijven met minstens 1000 werknemers 3.953 euro. Bedrijven met 200 tot 499 werknemers betalen gemiddeld 3.522 euro bruto, bedrijven met 50-199 werknemers 3.306 euro bruto. Wil je aan de slag bij een onderneming met 1 tot 9 werknemers? Weet dat het gemiddelde loon in zo’n kmo 2.900 euro bruto bedraagt.

Locatie

Omdat veel grote bedrijven in onze hoofdstad gevestigd zijn én omdat firma’s hun lonen vergelijken met de werkgevers om zich heen, zijn er ook sterke regionale verschillen.

Wie in Brussel werkt mag rekenen op een gemiddeld maandloon van 4.009 euro bruto. In Vlaams-Brabant ligt het gemiddelde op 3.409 euro, in Antwerpen op 3.398 euro, in Oost-Vlaanderen op 3.223 euro en in Limburg op 3.156 euro. West-Vlaanderen is hekkensluiter met een gemiddeld salaris van 3.133 euro bruto.

Je geslacht

Ongelofelijk anno 2021, maar wel waar… mannen verdienen nog steeds een pak meer dan vrouwen. Terwijl het gemiddelde bruto maandloon in België 3.410 euro bedraagt zien mannen gemiddeld 3.597 euro per maand op hun loonstrookje verschijnen en vrouwen 3.060 euro. Hoe dat kan? Het verschil is onder andere te wijten aan zaken als jobkeuze, maar ook aan het feit dat er minder vrouwen zijn in leidinggevende functies. Bovendien durven mannen vaker over hun loon te onderhandelen, wat ons naadloos bij het laatste puntje brengt.

Je onderhandelingstechnieken

Tenzij je bedrijf met vaste barema’s werkt, heb je zelf behoorlijk wat invloed op je salaris. Zowel wanneer je in dienst treedt als in de loop van je carrière is het dan ook geen slecht idee om in gesprek te gaan over je loon. Daarover leren onderhandelen is dus wel een must.

