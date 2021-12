“Niet alleen hapjes en aperitieven buiten, graag tussendoor ook nog eventjes afkoelen”: zo vier je veilige en gezellige eindejaarsfeesten

Ventilatie-ex­pert geeft advies voor een degelijke luchtreini­ger: “Een slecht toestel kan zelfs schadelijk zijn”

In een Nederlandse basisschool deed men onlangs een experiment met luchtreinigers: de enorm hoge coronabesmettingsgraad van een basisschool verpulverde meteen. Ook in je huis kan je met zo’n toestel het besmettingsrisico tot een minimum beperken. Maar hoe weet je of je aankoop degelijk is en hoeveel kost zo’n apparaat? We vroegen het aan ventilatie-expert Bert Blocken van de KULeuven, al lang fervent voorstander van luchtreinigers. “Veel goedkoper en efficiënter dan mechanische ventilatiesystemen.”

13 december