Niet akkoord met je ontslag? “Je werkgever mag je op ieder moment ontslaan, jij kan dat op ieder moment aanvechten”

Ontslag ongedaan maken

Geert Vermeir: “Je ontslag zelf ongedaan maken is zo goed als onmogelijk. Enkel voor kandidaten en verkozenen bij de sociale verkiezingen voorziet de wet een formele procedure voor re-integratie of herplaatsing indien het ontslag niet strookt met de regels. Zulk ontslag kan dan formeel worden teruggedraaid, maar zelfs dan kan de werkgever de vraag naast zich neerleggen. Hij of zij zal nooit de verplichting krijgen om je terug aan te nemen. Hij zal wel een bijzondere vergoeding moeten betalen.”

Financiële compensatie

“In principe zou je in elke situatie kunnen vragen om een re-integratie, maar in de praktijk gebeurt dit bijna nooit. Het ontslag zelf aanvechten en terug in dienst treden is dus zelden aan de orde. Ga je niet akkoord met de omstandigheden van het ontslag, dan kan je wel aanvoeren dat de regels niet gevolgd zijn en hier een financiële compensatie voor eisen.”

Opzegtermijn of opzeggingsvergoeding

“Je werkgever kan je op ieder moment ontslaan en heeft daarvoor de volle bevoegdheid. Maar hij moet ook wel een hoop regels en procedures in acht te nemen. In normale omstandigheden zal je een opzegtermijn moeten presteren. De lengte hiervan varieert naargelang je anciënniteit van enkele weken tot vele maanden en je loon wordt gedurende deze periode uiteraard verder uitbetaald. Voorziet de werkgever geen opzegtermijn, betaalt hij hiervoor een schadevergoeding. Deze opzeggings- of verbrekingsvergoeding komt overeen met het loon én de voordelen die je voor de duur van je wettelijke opzegtermijn zou ontvangen.” Bereken hier je opzegtermijn.

Beschermd tegen ontslag

“Daarnaast bestaan er een hoop wettelijke beschermingsgronden tegen ontslag. De meest gekende is zwangerschap. Zodra een vrouwelijke werkneemster een zwangerschap meldt bij haar werkgever, geniet zij ontslagbescherming. De werkgever kan haar dan nog steeds ontslaan, maar zal moeten aantonen dat het ontslag losstaat van de zwangerschap. Lukt dat niet, volgt een extra beschermingsvergoeding van zes maanden.

Dringende redenen

“Bij een ontslag om dringende reden vervallen de opzegtermijn en de eventuele vergoedingen. Zo’n ontslag is een zware sanctie. Het betekent dat de samenwerking onmiddellijk stopt zonder dat je recht hebt op een verbrekingsvergoeding of zelfs een werkloosheidsuitkering. Het is dan ook alleen mogelijk bij een zware fout, bijvoorbeeld in geval van diefstal. Ook dit is gebonden aan een strikte procedure.”

Minnelijke schikking

“Krijg je je C4 en ben je minstens zes maanden in dienst (er bestaan uitzonderingen voor o.a. studentencontracten of ontslag bij SWT of brugpensioen), kan je je werkgever om een ontslagmotivatie vragen. Weigert je werkgever dit of vind je de gegeven motivering onredelijk, is het mogelijk op basis daarvan de modaliteiten van het ontslag aan te vechten. Je laat je hierbij best adviseren door een advocaat of vakbond. In eerste instantie zullen de partijen onderling tot een oplossing trachten te komen. Zo kunnen tijd, gerechtskosten en mogelijk ook reputatieschade bespaard blijven. Raak je er onderling niet uit, kan je indien je de zaak de moeite waard acht naar de arbeidsrechtbank stappen. De rechter zal dan oordelen of de motivering voor het ontslag volstaat en eventueel een schadevergoeding bepalen.”

