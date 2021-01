Nico (45) en Kelly (37) lieten hun gerenoveerde halfopen woning schatten: “Dit hadden we nooit durven te dromen”

Peter (48) en Christel (45) kochten voor 385.000 euro hun gerenoveer­de boerderij, hoeveel is ze vandaag waard met extra praktijk­ruim­te?

3 december Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert neemt de proef op de som. Deze week stuurt hij makelaar Dirk Van Roy van Immo Van Middelem naar een verbouwde boerderij die tot in de puntjes is afgewerkt en waarin ook een praktijkruimte is ingericht. “Door op vrije beroepers te mikken, zal het huis een pak meer opbrengen, want het aanbod voor die doelgroep is beperkt.”