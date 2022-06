Neuroloog Steven Laureys pleit voor een goede nachtrust: “Al die macho’s die slapen iets voor watjes vinden, moeten beseffen dat slaapgebrek hun teelballen doet krimpen”

“Piekeren en stress, dát is vaak de oorzaak van slaapproblemen. En dat los je niet op met een pil, maar met een goede psycholoog.” Neuroloog Steven Laureys, de ‘topdokter’ die Vlaanderen aan het mediteren zette, vertelde in Dag Allemaal dat we ons massale verbruik van slaapmiddelen dringend een halt moeten toeroepen. Een goede slaaphygiëne is al het halve werk, vindt hij. En daar is hij zelf het beste voorbeeld van.