Neuroloog legt uit hoe je een beroerte kunt herkennen: “Vraag de persoon in kwestie om naar jou te glimlachen”

Foodtrend Sake voor dummies: wat is de drank precies? “Sommigen zijn overtuigd dat ze wijn gedronken hebben”

Vergeet wijn of bier bij je restaurantbezoek: vandaag drink je er sake bij. In vergelijking met vorig jaar verkoopt sakesommelier Jonas Kellens met zijn webshop 35% meer van deze gefermenteerde drank. Ook in zijn restaurant DIM Dining bestellen gasten steeds vaker sakes bij hun gerechten. Maar wat is die sake precies? En hoe moet je het serveren? Jonas brengt je de basisprincipes bij én leert je alle woorden uit het sake-woordenboek. “De prijs is geen kwaliteitsindicatie bij sake.”

22 april