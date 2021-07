Net afgestudeerd? Met deze 3 tips rijf je die eerste job binnen

JobsDe eerste stapjes richting arbeidsmarkt zijn vaak de moeilijkste. Je hebt nog geen of amper relevante werkervaring, moet bewijzen dat je ondanks je prille leeftijd toch al bekwaam bent en weet ook niet altijd hoe je je het best profileert. Deze tips van Jobat.be helpen je op weg.

1. Denk digitaal

Mede door de coronacrisis verloopt zowel de zoektocht naar een job als de zoektocht voor rekruteerders vooral digitaal. Creëer een online netwerk en wees (professioneel) zichtbaar. Jawel, we hebben het over je aanwezigheid op LinkedIn. HR-diensten en rekruteerders die jouw naam voorgeschoteld krijgen via een sollicitatie, surfen sowieso meteen naar LinkedIn om er al een eerste glimp van je op te vangen. Zorg dus voor een volledig en verzorgd profiel. Voeg al je opleidingen, skills, relevante (vakantie)jobs en interesses toe. Probeer er ook voor te zorgen dat anderen jou bepaalde vaardigheden toeschrijven. Laat die foto van de afscheidscantus achterwege en zorg voor een professioneel ogende profielfoto.

2. Maak werk van je cv

Je maakt maar één keer een eerste indruk bij een potentiële werkgever. Je curriculum vitae of cv is daarbij hét visitekaartje. Schenk daarom veel aandacht aan de inhoud, opbouw en opmaak. Rekruteerders willen in enkele seconden al kunnen screenen of een kandidaat over de geschikte opleiding of ervaring beschikt. Zo niet, verdwijnt je kandidatuur al snel richting prullenmand. Wees dus concreet, duidelijk, gestructureerd en beknopt. Zet je studies en werkervaring in omgekeerde chronologische volgorde. Het recentste bovenaan dus. Maak je cv ook niet langer dan twee pagina’s.

Aarzel trouwens niet om je stage in detail te beschrijven. Het is de belangrijkste en vaak enige relevante professionele ervaring als je net bent afgestudeerd. Ook al heb je nog nooit echt gewerkt, onervaren is niemand. Pak daarom ook uit met de (levens)ervaringen en skills die je hebt opgedaan als lid van een sportclub of vereniging, of zelfs tijdens een grote reis. Al was het maar om aan te tonen dat je bijvoorbeeld ondernemend bent of houdt van teamwork.

3. Schrijf een doordachte motivatiebrief

Verschijnt een vacature online? Reageer dan niet meteen met een sollicitatie. Denk als een rekruteerder: die redeneren dat de meest gemotiveerde sollicitanten eerst extra informatie opzoeken over het bedrijf en de sector, en de vacature gedetailleerd doornemen om zo een op maat gemaakte motivatiebrief te kunnen maken. Rekruteerders gaan ervan uit dat de beste sollicitaties binnen twee à drie dagen na het lanceren van de vacature opduiken. Breng in je motivatiebrief je belangrijkste vaardigheden onder de aandacht, die overeenkomen met de voornaamste eisen in de vacature. Schrijf ook een nieuwe motivatiebrief per sollicitatie en neem niet zomaar een kopie van een kandidatuur bij een gelijkaardig bedrijf. Beperk je tot maximaal één pagina.

