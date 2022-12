Nergens een toilet in de buurt? Zo hoog zijn de boetes voor wildplassen

Wanneer je tijdens het feesten deze nacht niet meteen een toilet vindt, doemt als snel het idee op om de dichtstbijzijnde boom, struik of gevel te gebruiken als sanitair walhalla. Opgelet, want als wildplasser riskeer je een boete. Maar is dat altijd het geval, of alleen binnen de bebouwde kom? Krijg je meteen een boete en hoeveel moet je dan betalen?

Wildplassen is verboden. Wie gesnapt wordt, mag zich aan een GAS-boete verwachten. Of je een boete krijgt en hoe hoog het bedrag oploopt, hangt af van de omstandigheden, de situatie, de locatie en de nabijheid van andere mensen op het moment van de feiten.

Nergens toegelaten

“Wildplassen is op het hele Belgische grondgebied verboden”, zegt Timmy van Assche, woordvoerder bij politiezone Oostende. De wet stipuleert dat het bijvoorbeeld ook niet mag in tuinen, bossen of langs afgelegen paden buiten de bebouwde kom. “Als onze politiediensten wildplassen vaststellen, dan spelen ze die vaststelling door aan de sanctionerend GAS-ambtenaar. Die spreekt zich uit over de mogelijke boete.”

Quote Je krijgt niet altijd een GAS-boe­te. De betrokken ambtenaar kan ook bemiddelen en een taakstraf opleggen.

Of je effectief een GAS-boete krijgt en hoe diep je daarvoor in je buidel moet tasten, verschilt van gemeente tot gemeente: GAS staat immers voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het gaat om straffen die gemeentes kunnen opleggen aan wie het gemeentereglement overtreedt. In Brugge, bijvoorbeeld, waar er in de uitgaansbuurten vaak hinder is door wildplassen, krijgen overtreders steevast de maximumboete van 350 euro. Maar je krijgt er niet altijd een. De betrokken ambtenaar kan ook bemiddelen en een taakstraf opleggen. Ben je jonger dan 18, dan mag de ambtenaar je maximaal bestraffen met een boete van 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur. Ben je jonger dan 14, kan je geen GAS-boete krijgen.

Redelijkheid van de situatie

“Natuurlijk handelen onze politiemensen naar de redelijkheid van de situatie”, zegt Timmy Van Assche. “Als bijvoorbeeld een wielrenner snel een plasje moet doen langs een afgelegen bos- of veldwegel, dan zal de politie die persoon erop aanspreken. Maar wellicht blijft het daar ook bij, al is een snelle pipi ook daar in feite niet toegestaan.” Iemand die in een woonzone tegen een wagen, kerk of huis urineert, zal er echter niet van afkomen met een verwittiging.

In het openbaar je grote boodschap doen, valt trouwens onder dezelfde regelgeving als wildplassen. “Mocht iemand in dusdanig hoge nood verkeren dat hij het bijna in zijn broek doet en noodgewongen zijn toevlucht zoekt in ver afgelegen bosjes en struiken, dan ware het wel sympathiek dat hij het resultaat van die actie, zoals ook eigenaars van honden dat doen, netjes zou oprapen met een poepzakje”, aldus de politiewoordvoerder.

Recidivisme

Wie zich aan recidivisme bezondigt, riskeert een zwaardere straf. Dat kan naargelang de feiten zelfs een gevangenisstraf zijn. Zo heeft iemand zich al acht keer laten betrappen op ‘wildkakken’ in de winkelstraten aan de kust. Hij kreeg tien maanden cel met uitstel.

“Wildplassen is geen zedenfeit”, voegt Timmy Van Assche er nog aan toe. “Je geslachtsdelen bewust bovenhalen en tonen aan derden, kan afhankelijk van de situatie als een zedenfeit gelden, bijvoorbeeld exhibitionisme. Wel kent een misdrijf altijd een materieel én moreel element.” Dat is bij wildplassen niet anders.

