“Nergens anders zijn er zoveel tornado’s als in de VS”: onze wetenschapsexpert legt uit hoe dat komt

Tornado’s zijn één van de meest indrukwekkende weerfenomenen hier op aarde. Je kan ze het best beschrijven als een hevige ronddraaiende kolom van lucht die zich uitstrekt vanaf een wolk tot op de grond. Eigenlijk zijn tornado’s onzichtbaar. Het is dankzij waterdruppeltjes, stof en puin dat we ze kunnen zien.

Deze ontzagwekkend en verwoestend wervelwinden ontstaan bij onweersbuien. Het begint net zoals bij elk ander onweer. Warme lucht van boven de grond stijgt, komt in contact met hoger gelegen koude lucht en vormt een cumulonimbus wolk, dat is een onweerswolk. Maar af en toe gaat zo’n wolk nog een stapje verder en groeit uit tot een supercel. Op dat moment begint de lucht die de onweerswolk naar binnenzuigt te draaien. Dat ronddraaiend gedeelte heet de mesocycloon en is verantwoordelijk voor de vorming van de tornado. Maar het is geen garantie. In slechts één op de vijf supercellen ontstaat er effectief een tornado. Supercel onweersbuien zijn verantwoordelijk voor de meeste tornado’s, al kunnen ze ook voorkomen in andere types onweer.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Een supercel is een onweersbui waarbij de lucht die de onweerswolk naar binnen zuigt begint te draaien. © HLN

De wervelwinden kom je tegen op elk continent, behalve op Antarctica. Al is je kans om er eentje te zien wel hoger in bepaalde delen van de wereld. Bijvoorbeeld in het Oosten en Westen van Australië en ook in Nieuw-Zeeland. In Japan, de Filipijnen en de kustregio van China. Een stukje van India, Nepal en Bangladesh. Zuid-Afrika. Het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Europa. Argentinië en Uruguay. En dan resten nog Canada en HET tornadoland bij uitstek … De Verenigde Staten. Nergens anders ter wereld zie je er zoveel. Het land staat bekend om zijn indrukwekkende wervelwinden. Dat zijn er jaarlijks zo’n 1200. Het merendeel ontstaat tussen de maanden maart en juni. Al kan je ze ook daarbuiten tegenkomen.

Dat er daar zoveel tornado’s zijn heeft alles te maken met de ligging. Warme vochtige lucht van de golf van Mexico reist over de ‘grote vlaktes’ van de VS. Dat is de regio tussen de Mississippi en de Rocky Mountains. Die bergen spelen trouwens een belangrijke rol want ze zorgen voor koude droge lucht. Die ontmoet dan de warme vochtige lucht op de vlaktes. En dat geeft een explosieve situatie. De ideale bakermat voor supercellen met krachtige tornado’s.

Lees verder onder de afbeelding.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Die zien er niet enkel indrukwekkend uit, ze zijn ook één van de meest gewelddadige weerfenomenen op onze planeet. Wanneer ze door een bewoond gebied trekken, kunnen ze heel veel schade veroorzaken. Meteorologen delen tornado’s op in categorieën op basis van die schade. Oorspronkelijk gebruikte men hiervoor de Fujita-schaal, in het leven geroepen door meteoroloog Ted Fujita in 1971. Op 1 februari 2007 kreeg deze indeling echter een stevige update. Sindsdien delen Amerikaanse meteorologen tornado’s in volgens de Enhanced Fujita Scale … de EF schaal. Ook in Canada gebruikt men die schaal sinds 2013. In andere delen van de wereld is dan niet altijd het geval.

De EF schaal bestaat uit zes gradaties, van EF0 tot EF5. Een EF0 tornado heeft al rukwinden die oplopen tot 137 km/u (105-137). Vergelijkbaar met degene van stormen in ons land. Genoeg om wat lichte schade te veroorzaken. Dakpannen vliegen weg, enkele takken breken af, en losse spullen liften mee met de tornado. Bij een EF1 tornado met windsnelheden tot 177 km/u is de schade meer zichtbaar. Delen van het dak gaan ervandoor, bomen waaien om en auto’s staan plotseling niet meer op hun plaats. Een EF2 tornado zorgt met rukwinden tot 217 km/u voor meer ravage. Volledig daken kunnen gaan vliegen, bomen worden met wortel en al uit de grond getrokken en van zwakke structuren zoals een schuur blijft niets meer over.

Lees verder onder de tabel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vanaf de EF3 wordt de vernietigende kracht van tornado’s pas echt duidelijk. Met een wind die kan uithalen met 266 kilometer per uur blijft geen boom meer overeind staan, houten of metalen huizen en bedrijfsgebouwen lopen zware schade op, en ook grote voertuigen zoals tractoren en vrachtwagens neemt de tornado nu mee. Een EF4 tornado doet hier nog een schepje bovenop. Als de wind aan een snelheid van 322 kilometer per uur raast blijft er geen houten woning meer overeind staan. De tornado herleidt auto’s tot hoopjes schroot en gooit ze door de lucht en zelfs volledige trein blaast het van de sporen af.

Tot slot is er nog de EF5 tornado. In de film Twister uit 1996 kreeg deze tornado categorie de bijnaam ‘de vinger van god’. Begrijpelijk als je ziet wat zo’n krachtige tornado met rukwinden boven de 322 km/u kan aanrichten. Er blijft weinig tot niets overeind staan. Zo’n tornado trekt zelfs het gras uit de grond. Autowrakken vind je soms honderden meters verderop terug. Gelukkig behoort het merendeel van de tornado’s tot een EF0 of EF1 categorie.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Wanneer tornado’s door een bewoond gebied trekken, kunnen ze heel veel schade veroorzaken. © EPA

Ook hier bij ons zijn er tornado’s. Al ligt dat aantal veel lager dan in de Verenigde Staten. Zo’n 250 per jaar in Europa, waarvan 3 tot 5 in België. Eén van de krachtigste ooit in ons land, raasde in 1967 door Oostmalle. De windsnelheid toen … 266 kilometer per uur. Al is dat uitzonderlijk. De meeste tornado’s hier komen meestal niet zo straf uit de hoek.

Lees ook: