“Neem wc-papier mee en drink chocomelk achteraf”: Lieven Maesschalck deelt zijn beste advies en 7-wekenschema voor beginnende joggers

6 februari De populariteit van wandelen piekt deze maanden. Gezond, maar! “Te veel mensen doen dat met de foute schoenen”, stelt podoloog Charity Audenaert vast in haar praktijk. “En dat zorgt voor heel wat blessures.” Waaraan moet een goede wandelschoen voldoen om er zorgeloos op uit te trekken? Moet je per se een duur paar kopen van een speciaalzaak als A.S. Adventure of scoort een goedkoop model van Decathlon even goed? En hoe voorkom je overbelasting en andere kwaaltjes?