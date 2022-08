Neem jij je pillen rechtopstaand in? Er is een lichaamshouding die (minstens) dubbel zo snel werkt

Je lichaamshouding heeft een belangrijke invloed op hoe je maag de medicijnen in pillen opneemt. Dat blijkt uit een opvallende studie van de Johns Hopkins University in Baltimore. Rechtstaan of liggen blijken niet de beste methodes. “Iemands houding is even belangrijk als het feit of je maag een zeer aanzienlijke disfunctie heeft”, zeggen de onderzoekers.

De wetenschappers in Baltimore gebruikten de ultramoderne ‘StomachSim’. Dat model bootst precies de mechanismen na wanneer een geneesmiddel in de menselijke maag oplost. Op die manier kon de effectiviteit van medicijnen worden geanalyseerd. Hoewel een pil slikken op het eerste gezicht vrij eenvoudig lijkt, stellen de wetenschappers dat het slikken van tabletten in feite de meest complexe manier is voor mensen om farmaceutische ingrediënten op te nemen. “Wanneer de pil de maag bereikt, bepalen de beweging van de maagwanden en de stroom van de inhoud de snelheid waarmee de pil oplost. Ook de eigenschappen van de pil en de maaginhoud spelen een grote rol”, zegt coauteur Rajat Mittal van de Johns Hopkins University.

De onderzoekers schetsen verder hoe pillen doorgaans pas in werking beginnen te treden wanneer de maag zijn inhoud in het darmkanaal uitstoot. Hoe dichter een pil bij het laatste deel van de maag belandt, hoe sneller hij begint op te lossen en door het maagportier in de twaalfvingerige darm belandt. Met andere woorden: hoe sneller de pil kan doen waarvoor hij is ontworpen. “Als je een pil in dit deel van de maag wil krijgen, is je houding essentieel”, stellen de onderzoekers. Je speelt daarbij in op zowel de zwaartekracht als op de natuurlijke asymmetrie van de maag.

Rechts of links liggen maakt groot verschil

Het Baltimore-team onderzocht vier houdingen: liggend op de rechterzijde, rechtopstaand, liggend op de rug en liggend op de linkerkant. De verschillen bleken niet van de poes. Een pil innemen terwijl je op je rechterzijde ligt, stak er met kop en schouders bovenuit. Het geneesmiddel komt zo in het diepste deel van de maag terecht en lost 2,3 keer sneller op dan bij een rechtopstaande positie, de tweede beste houding. Een pil innemen wanneer je op je rug ligt, blijkt even effectief als rechtopstaand.

Op je linkerzijde liggen en een pil innemen, gaf het slechtste resultaat. “We waren erg verrast om vast te stellen dat als een pil na 10 minuten was opgelost wanneer iemand op zijn rechterkant lag, het 23 minuten kon duren om diezelfde pil op te lossen in een rechtopstaande houding en meer dan 100 minuten bij mensen die hun linkerzijde lagen. Voor oude, sedentaire of bedlegerige mensen kan het dus een enorme impact hebben of ze naar links of naar rechts draaien.”

Pillen slikken met een maagstoornis

De onderzoekers gingen ook het effect na van het oplossen van pillen bij een maag die niet op volle kracht werkt door gastroparese, een maagstoornis waarbij het voedsel vertraagd wordt verteerd. Dat kan veroorzaakt worden door diabetes of parkinsonisme. “Zelfs een kleine verandering in de toestand van de maag kan leiden tot aanzienlijke verschillen in het effect van orale middelen”, klinkt het.

De impact van een maagaandoening bleek voorts gelijkaardig aan die van de lichaamshouding, wat nogmaals aantoont hoe belangrijk je lichaamshouding is bij de inname van een pil. “De houding zelf heeft zo’n enorme impact, dat die gelijkstaat aan het feit dat iemands maag een zeer aanzienlijke disfunctie heeft. Ik heb er nooit over nagedacht of ik het zelf goed of fout deed, maar nu zal ik er zeker aan denken elke keer ik een pil slik”, besluit onderzoeker Mittal.

