“Neem gerust pistoleekes mee, met hesp en kaas.” Tom Boonen vertelt hoe je je goed voorbereidt op een fietstocht

Het hoeft niet klimmend op de flanken van de Ventoux te zijn, of zwoegend in de bochten van L’Alpe d’Huez. Het is net zo fijn om in Vlaanderen te fietsen, met af en toe een tussenstop in een gezellig café. Komende week gidst Tom Boonen je langs Vlaanderens mooiste fietstochten. Vandaag – ter inleiding – geeft hij tips voor een goede voorbereiding. Hoeveel op voorhand kan je best eten ? Is vooraf stretchen nuttig? En wat doe je tegen pijn aan je achterwerk?