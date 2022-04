Nederlandse bondscoach Louis Van Gaal (70) lijdt aan prostaatkanker: wat zijn de symptomen van deze ziekte en hoe kan je ze herkennen?

“Zelfonder­zoek en je geregeld laten onderzoe­ken vormen de beste preventie”: specialis­ten geven advies over de meest voorkomen­de kankers

Of het nu borst-, long- of prostaatkanker is: volgens specialisten is het cruciaal dat een kankerdiagnose in een zo vroeg mogelijk stadium gesteld wordt. De Stichting tegen Kanker wil dat vandaag, op Wereldkankerdag, nog eens benadrukken. Moet je je nu zorgen maken en een afspraak vastleggen? Zes gezondheidsexperts belichten de meest voorkomende kankers in ons land en vertellen wie het meeste risico loopt en hoe je de ziekte kan herkennen.

4 februari