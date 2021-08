Natste zomer ooit zorgt voor veel slakken, tuinexperte legt uit hoe je ze bestrijdt: "Gooi slakken niet bij de buren, ze kruipen instinctief terug”

Mooi, makkelijk én bijvriende­lijk: tuinexper­te toont hoe je tuiniert met wilde planten

29 mei Zeg niet zomaar onkruid tegen de wilde bloemen in de berm of bosrand. Veel van deze schoonheden verdienen beslist een plaats in je tuin! Bovendien bieden ze extra voedsel aan inheemse bijen, hommels, vlinders en tal van andere insecten. Onze tuinexperte Laurence Machiels legt uit hoe wilde planten een meerwaarde kunnen vormen in je hof en welke soorten je best kiest.