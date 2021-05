Nathalie haar woning straalt vanbinnen pure vakantie uit: "Op een zonnige dag droom ik soms een beetje weg naar Miami”

Binnenkijker Zalig excentriek of een bont allegaar­tje? Kunstconsu­lent Edwin kleurde flink buiten de lijntjes met het interieur van zijn burgerwo­ning

17 maart Onze woonexpert Björn Cocquyt kijkt elk weekend binnen in een opmerkelijk huis. Kunstconsultant Edwin van Trijp (36) nam zijn intrek in een statige burgerwoning uit de jaren dertig in het Gentse Miljoenenkwartier. Hij richtte het in met tal van tinten en stijlen waarbij antiek en design een verrassende combinatie vormen.