“Nagelbijten valt onder het protocol waar we ook de tics, tandenknarsen en lichte vormen van jezelf krassen in onderbrengen”: psychologe legt uit hoe je ervan verlost raakt

Wat is de invloed van stress op je lichaam? “Het kan ook blessures veroorza­ken”

2 oktober Pechvogel Eden Hazard is opnieuw geblesseerd. Een spierblessure in het rechterbeen houdt hem voorlopig aan de kant bij de Rode Duivels en Real Madrid. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat zijn opeenvolgende blessures wel eens aan prestatiedruk en stress te wijten kunnen zijn. Kan dat echt de reden zijn? Welke fysieke gevolgen heeft stress voor het lichaam? En wat kan je eraan doen? Dokter Luc Swinnen legt uit. “Bij stress staat het hele lichaam in vechtmodus.”