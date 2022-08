Na veelbelovende cijfers in Nederland: dit zijn de overlevingskansen per type kanker in ons land

Nederlandse wetenschappers publiceerden deze week indrukwekkende cijfers over de overlevingskansen bij kanker. Die is de afgelopen 30 jaar voor heel wat types sterk gestegen. Maar hoe zit het in België? Maken wij ook zo’n vooruitgang? Wij lijsten samen met de Stichting Kankerregister enkele kankers op en schetsen hun evolutie. “Voor pancreaskanker blijft de prognose slecht.”

De cijfers uit Nederland schetsen een relatief positief beeld voor de toekomst. Zo is het aantal mensen met kanker dat de eerste vijf jaar na de diagnose nog leeft, gestegen. Begin jaren 2000 bleef 58 procent van de mensen minimaal vijf jaar in leven nadat er kanker was vastgesteld. Nu is dat al zo’n 66 procent.

Ook bij ons stijgen de overlevingskansen, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kankerregister. Wie tussen 2004 en 2009 kanker kreeg, had 63,4 procent kans om vijf jaar later nog in leven te zijn. Vandaag ligt dat al op 68,3 procent. “Dat komt omdat we de meeste kankers sneller kunnen detecteren”, zegt programmadirectrice Nancy Van Damme. “Bijvoorbeeld omdat we meer kunnen screenen door bevolkingsonderzoeken uit te voeren.” Denk maar aan het staaltje stoelgang dat je vanaf je vijftigste gratis kan opsturen om te controleren op dikkedarmkanker. “Ook de innovatieve en meer effectieve behandelingen spelen een grote rol”, voegt Van Damme nog toe.

Types kanker

Al die positieve factoren weerspiegelen zich ook in de cijfers. “Er zijn bepaalde types kanker waarbij we relatief veel vooruitgang mee hebben kunnen boeken. Denk maar aan longkanker.” In de periode tussen 2004 en 2009 had iemand met longkanker een overlevingskans van amper 15,8 procent. Nu is dat 26 procent. “Nog altijd laag, maar toch een stap in de goede richting.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kankers zoals huid- en prostaatkanker zijn het beste te behandelen. Wie vandaag een van die twee kankers krijgt, heeft meer dan 98 procent kans om vijf jaar later nog altijd in leven te zijn. Bij huidkanker is dat ook onder meer te wijten aan de grootschalige preventie. “ “Alle soorten huidkanker zijn te genezen als je er vroeg genoeg bij bent”, zei dermatoloog Thomas Maselis vandaag nog in onze krant. Verder stijgt ook de overlevingskans bij borstkanker alsmaar meer. In de periode tussen 2004 en 2009 was het nog maar 88,4 procent. De laatste jaren is dat al 92,4 procent.

Spijtig genoeg zijn er ook kankers waarbij de prognose nog altijd slecht is. “Dat is bijvoorbeeld het geval bij pancreaskanker”, zegt Van Damme. “Dat type kanker ontdekken we meestal pas in een laat stadium. En dan is het al vaak uitgezaaid naar de rest van het lichaam.” De klachten van pancreaskanker zijn immers vaak nogal vaag”, zei Dr. Aude Vanlander eerder in onze krant. De cijfers zijn dan ook bikkelhard. Nog geen 7,5 procent van de patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven. In de periode tussen 2004 en 2009 was dat zelfs nog maar 4,8 procent. Een evolutie die we in de toekomst hopelijk nog kunnen verbeteren.

Lees ook