Na opschudding in VS over mogelijk giftige vlooienband: hoe bescherm je huisdieren het best nu het teken- en vlooienseizoen begonnen is?

Tienen / Brussel Facebook voor Fifi: “Op zoek naar een kiné voor je kat of een leuke gadget voor je hond, via MoPETS kan je het allemaal vinden”

23 februari Als het nog niet in huis was, heeft de coronacrisis toch heel wat mensen over de streep getrokken om een dier in huis te halen. Helaas weten honden- en kattenbaasjes niet steeds waar ze terechtkunnen voor bijvoorbeeld gezonde voeding, een goede trimbeurt of willen ze hun huisdier mee op vakantie nemen en weet men niet goed in welk hotel dieren welkom zijn. Daar komt nu verandering in. Dajo Hermans en Nancy Delhalle lanceren MoPETS, een social netwerk voor huisdiereigenaars én professionals.