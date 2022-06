Na oproep Rode Kruis: helpt witte kleding wel echt tegen de hitte? "Zwarte kledij absorbeert meer warmte”

De volkswijsheid luidt: draag kleding met een lichte in plaats van donkere kleur als je de koelte wilt bewaren in de hitte. Een wit kledingstuk zou het zonlicht weerkaatsen, terwijl een zwart kledingstuk al dat licht in zich opneemt. In het wit hou je het dus comfortabel koel, in het zwart krijg je het benauwd. Maar is dat wel zo?

“Dat vroegen Amerikaanse en Israëlische wetenschappers zich ook af in de jaren 80", zegt wetenschapsexpert Martijn Peters. “Ze deden het volgende experiment: ze plaatsen een dappere vrijwilliger vlak bij de Dode Zee in de bloedhete Negev-woestijn bij een temperatuur die schommelt tussen de 35 en 46 °C. De man in kwestie moest 30 minuten lang met zijn gezicht naar de zon toe staan in een zwart gewaad, een wit gewaad, een geel-bruin legeruniform, en een korte broek. De wetenschappers kwamen al snel tot de conclusie dat het witte gewaad inderdaad een groot deel van het zonlicht weerkaatst terwijl het zwarte gewaad meer licht opslorpt.”

Quote Zwarte kledij absorbeert meer warmte dan witte, maar die verdwijnt voordat hij bij de huid geraakt Martijn Peters, Wetenschapsexpert

Maar tot hun verbazing maakt dat voor de persoon niets uit: “Zwarte kledij absorbeert meer warmte dan witte, maar al die extra warmte is verdwenen voordat hij bij de huid geraakt”, vertelt Peters. “De wetenschappers observeerden dat de temperatuur van het zwarte gewaad 47 °C was en dat van het witte 41 °C. Maar de temperatuur tussen het gewaad en de huid was voor beiden 38 °C. Er was dus geen verschil in opwarming. Wel belangrijk om te weten is dat de gewaden in dit experiment los werden gedragen en dat er een lichte bries stond. Deze factoren zorgen samen voor de afvoer van de warmte tussen de kleding en de huid, zoals bij een blaasbalg of schoorsteen.”

“Verder beweren verschillende dierenstudies dat zwarte kledij beter zou zijn. Het zou lichaamswarmte opnemen terwijl witte kledij dit terug richting de huid weerkaatst. Op deze manier zou zwarte kledij net meer warmte kunnen afvoeren net zoals bij de vacht van dieren. Er is echter meer wetenschappelijk onderzoek nodig om deze hypothese te bevestigen”, zegt Peters ten slot. Hoe dan ook, zolang je kledij niet te strak is en er nog een windje waait, maakt het niet uit of je voor een donkere of lichte kleur gaat op Graspop. Metalfans kunnen dus gerust met hun favoriete lederen jacket gaan feesten.

