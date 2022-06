Na incident op WK Zwemmen: wat doe je als iemand verdrinkt?

Op het WK in Boedapest raakte de Amerikaanse synchroonzwemster Anita Alvarez (25) bewusteloos na een oefening. Gelukkig kon haar coach, een olympisch medaillewinnares, haar op tijd redden. Maar wat doe je nu eigenlijk het best als iemand verdrinkt? Het Rode Kruis legt het uit in vier stappen. “Leg een drenkeling die bewusteloos is, maar normaal ademt, in een stabiele zijligging.”

Wat is het?

We spreken over verdrinking wanneer “de ademhaling van een slachtoffer na onderdompeling in een vloeistof wordt gehinderd”. Belangrijk om te weten is dat naast een belemmering van de ademhaling, er ook andere problemen kunnen optreden, zoals onderkoeling, longontsteking of een wervelletsel bij een duikongeval. Die maken de toestand van het slachtoffer nog ernstiger.

STAP 1: Zorg voor veiligheid

Jouw eigen veiligheid komt altijd op de eerste plaats. Probeer de drenkeling daarom te redden zonder zelf het water in te gaan. Probeer het slachtoffer dus te redden vanuit een boot of door drijvende hulpmiddelen te gebruiken zoals een reddingsboei. Een drenkeling die bewust is, grijpt zich immers in paniek vast aan de redder. Als je onervaren bent, kan je daardoor zelf in ernstige moeilijkheden raken.

Ga alleen het water in als je daarvoor bent opgeleid, anders wacht je op een hulpverlener. Ga niet het water in zonder een reddingsvest en een beveiliging met een touw vanaf de waterkant. Haal het slachtoffer horizontaal uit het water. Zo vermijd je een bloeddrukval. Je kan daarvoor bijvoorbeeld een surfplank gebruiken.

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

Probeer na te gaan wat er mis is. Controleer eerst het bewustzijn. Dat doe je door zachtjes aan beide schouders te schudden en luid te vragen hoe het gaat. Zorg er verder voor dat je de luchtweg vrijmaakt. Dat doe je door het hoofd achterover te kantelen en de kin op te tillen. Als je vermoedt dat het slachtoffer een wervelletsel heeft, kantel je het hoofd niet achterover.

Controleer ook de ademhaling. Dat doe je door te kijken, te luisteren en te voelen. Gaat de borstkas bijvoorbeeld op en neer? En voel je een luchtstroom aan de mond of neus?

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

Alarmeer de reddingsdiensten als die er zijn. Bel ook naar de Noodcentrale 112. Vermeld dat het om een drenkeling gaat en dat er hulp nodig is om hem uit het water te krijgen, indien dat het geval is. Raadpleeg steeds gespecialiseerde hulp, ook als het slachtoffer niet ernstig gewond is en zich goed voelt.

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

Als het slachtoffer niet ademt, start dan de reanimatie. Geef eerst 5 beademingen. Wissel daarna telkens 30 borstcompressies en 2 beademingen af. Herhaal dit totdat het slachtoffer met zekerheid wakker wordt (ogen open en normale ademhaling), de hulpdiensten gearriveerd zijn, of totdat je uitgeput bent.

Je mag ook een automatische externe defibrillator (AED) bij een drenkeling gebruiken. Let wel op dat de AED niet op een natte borstkas wordt gebruikt. Droog de borstkas van het slachtoffer daarom eerst af.

Belangrijk: Leg een drenkeling die bewusteloos is, maar normaal ademt, in een stabiele zijligging. Doe dat alleen als je geen wervelletsel vermoedt. De kans dat een drenkeling braakt, is namelijk groot. Laat het slachtoffer ook zo weinig mogelijk bewegen. Gebruik tot slot een (reddings- of isolatie)deken als bescherming tegen kou of regen, om onderkoeling tegen te gaan.

