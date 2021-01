“Na enkele dagen al opnieuw in het asiel”: experts waarschuwen voor impulsaankopen katten en honden en geven advies voor wie de stap overweegt

Het aantal voor het eerst geregistreerde honden en katten in ons land lag de laatste maanden van 2020 een pak hoger dan in 2019. Voor onze snorharige vrienden ging het aantal voor de maanden september, oktober en november van 25.781 in 2019 naar 29.841 in 2020. Een nog fellere verhoging zien we in die drie maanden bij de trouwe viervoeters: van 25.218 in 2019 naar 30.081 in 2020.