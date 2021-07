Na een overstroming: hoe pak je de schoonmaak aan?

“Dat is erg moeilijk te zeggen, wij komen altijd ter plaatse voor we een offerte maken. Is het water al weggetrokken of moeten wij dat doen? Over welke materialen gaat het? Reken vanaf 2 à 3 euro per vierkante meter als basisprijs, maar dat loop bijvoorbeeld snel op met 900 à 1.000 euro als er een container moet gehuurd worden. Dat is immers gemengd afval, dat is duur. En waarschijnlijk komt daar ook nog de huur van bouwdrogers bij. Maar die prijs valt in vergelijking met die container wel mee: 40 à 50 euro per dag en als je die een week inzet, droogt dat tamelijk snel.”