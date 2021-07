Na de ongeziene wateroverlast: wat dekt de brandverzekering?

De dekking van de gevolgen van een overstroming is verplicht standaard in de brandverzekering van je woning inbegrepen. Of de overheid de overstroming al dan niet als een natuurramp beschouwt, verandert daar dus niks aan. Toch valt de dekking door de brandverzekering volgens de Federale Overheidsdienst Economie mogelijk weg wanneer je jouw woning bouwde in een risicozone, vóór of binnen de achttien maanden nadat de overheid die locatie aanduidde als risicozone voor terugkerende en belangrijke overstromingen.

Ook wanneer een woning zich niet in een risicozone bevindt, maar wel in een gebied met een veel grotere kans op overstroming, ligt de verzekeraar mogelijk dwars. Komt de verzekeraar zelf niet tussen, dan geldt een verzekering volgens het tarief dat het Tariferingsbureau Natuurrampen heeft vastgesteld.

Wanneer je niet over een brandverzekering beschikt en je op de dag van de natuurramp recht hebt op een leefloon of een gelijkaardige uitkering, dan kan je bij het gewestelijk Rampenfonds aankloppen.

Wat valt onder de dekking van de brandverzekering?

In principe is alles wat zich in de woning bevindt, verzekerd door de brandpolis. De schade die de overstroming er rechtstreeks aan veroorzaakt is dus gedekt. Daarnaast vergoedt de verzekeraar ook de opruimings- en afbraakkosten voor het herbouwen of de wedersamenstelling van de beschadigde goederen, evenals huisvestingskosten die je in de eerste drie maanden na de overstroming uitvoert om ruimtes opnieuw bewoonbaar te maken.

Wat valt niet onder de dekking van de brandverzekering?

De wetgever vermeldt echter ook een lijstje uitsluitingen:

• Voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn.

• Constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen, bouwvallig of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud. Gelden die constructies als hoofdverblijfplaats van de verzekerde, dan zijn ze wel verzekerd.

• Tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, afsluitingen en hagen van om het even welke aard, tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, zwembaden, tennis- en golfterreinen.

• Gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn.

• Gemotoriseerde voertuigen, boten en vliegtuigen.

• De inhoud van een kelder die op minder dan tien centimeter van de grond is opgesteld, met uitzondering van vaste verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties.

• Wanneer er sprake is van een frauduleuze aangifte.

Wat met schade aan mijn auto?

Is jouw wagen meegesleurd door de overstroming of zorgde het hoge waterpeil voor andere schade aan je auto, dan brengt de omnium- of kleine omniumverzekering soelaas.

Wat moet je zelf ondernemen?

Het komt er uiteraard op aan van je verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het schadegeval en alle schade nauwkeurig te registeren en te documenteren. Verzekeringskoepel Assuralia publiceert daartoe een handige checklist.

