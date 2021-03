Na alle drukte over trombose: expert Thomas Vanassche over hoe je de symptomen herkent

Steeds meer Europese landen stoppen tijdelijk met toedienen van AstraZene­ca-vac­cin

9:50 Onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, en Zweden schorten de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk op. Verschillende Europese landen hadden die beslissing al eerder genomen. Aanleiding voor de voorzorgsmaatregel is de vaststelling dat verschillende personen in Denemarken bloedklonters ontwikkeld hadden na toediening van het vaccin. Voor zover bekend gebeurde dat echter niet vaker dan in gewone omstandigheden. Volgens het EMA en de WHO is er dus geen oorzakelijk verband. De vaccinaties met AstraZeneca blijven voorlopig wel doorgaan in ons land.