“Na 11 nachten treedt er al gewenning op”: slaapcoach legt uit wanneer je beter geen slaappillen neemt en wat je wel kunt doen tegen slaapproblemen

“We torpederen onze slaap door voortdu­rend geconnec­teerd te zijn”: Met dit advies slaap ook jij als een roos

Dat slaapt herstelt en verkwikt, weten we. Helaas blijft een goede nachtrust buiten het bereik van heel wat mensen. Kamp jij ook met slaapproblemen? Raak je moeilijk ingedommeld of lig je ’s nachts te woelen in bed? Neurologe Inge Declercq geeft advies. “Onderzoek wijst uit dat chronische hyperconnectiviteit ons brein letterlijk overbelast. Elke ‘ping’ doet iets in ons hoofd.”

15 november