Mythe of waarheid: moet je loon ieder jaar een beetje stijgen?

Kim Van Houtven: “Voor mij is het uitermate belangrijk dat een loon in balans is. Het moet in verhouding staan tot de verantwoordelijkheid die je neemt in het bedrijf waarvoor je werkt. Het is daarom logisch dat je in bepaalde functies meer verdient dan in andere. Een CEO mag zo gerust wat extra loon krijgen, want hij/zij draagt ook de grootste verantwoordelijkheid. Daarnaast is de impact van de sector redelijk groot en liggen de lonen in bepaalde regio’s hoger dan in andere gebieden. In dezelfde functie, zal je zo bijvoorbeeld meer verdienen in een chemisch bedrijf in de Antwerpse haven dan in een voedingsbedrijf in de West-Vlaamse polders.”

Loonnorm

“Het is aan de werkgever om een eerlijk loonbeleid uit te stippelen en daarvoor proactief op te volgen hoe personeelsleden evolueren”, vervolgt Van Houtven. “Zijn er mensen gegroeid? Dragen ze meer verantwoordelijkheid dan beschreven in hun functie? Dan is het aangewezen die functie en hun salaris te herbekijken. In grotere bedrijven is dit systeem van loonsverhoging vaak gekoppeld aan een evaluatie. Zo zit er enkel opslag in wanneer je effectief bent geëvolueerd, en creëer je geen oneerlijkheid door iedereen automatisch loonsverhoging toe te kennen, ongeacht de inzet of groei. Mensen het gevoel geven dat ze loon naar werk krijgen, blijkt heel wat motiverender dan een jaarlijkse algemene opslag. Wettelijk gezien moeten bedrijven trouwens rekening houden met de loonnorm. Voor 2021-2022 is bepaald dat het totaal van de lonen die een bedrijf uitkeert met maximaal 0,4% mag toenemen. Het is dan vaak motiverender bepaalde mensen die zich echt bewezen hebben wat meer te geven dan een globale verhoging van 0,4% door te voeren.”

Indexering

“Daarnaast zorgt de index sowieso al voor een automatische, kleine loonsverhoging”, legt de hr-expert uit. “Je werkgever dient dit op te volgen, zelf hoef je hier niets voor te ondernemen. Van zodra de spilindex overschreden is, zullen de lonen stijgen, dit om ze aan te passen aan de levensduurte. Hierover bestaan sectorale afspraken. Zo kan het dat je in een bepaalde sector soms meermaals per jaar een beperkte verhoging krijgt. In de bouwsector (PC124) is er bijvoorbeeld een driemaandelijkse indexaanpassing voorzien. In PC 200 is er dan weer één vast indexmoment van de lonen. In januari verwacht het planbureau bijvoorbeeld een indexatie van 2,88%. In sommige sectoren zijn er ook barema’s voor minimumlonen die stijgen naargelang je anciënniteit. Die kunnen er ook voor zorgen dat je inkomen vanzelf wat aangroeit.

De economie kan krimpen, maar je loon mag in principe niet verminderen als je in dezelfde functie blijft werken. Een negatieve index kan echter wél gevolgen hebben voor de reële lonen. Die kunnen dus wel verminderen. Alles hangt af van de sectorale regeling ter zake. Komen de minimumbarema’s lager te liggen, geldt dit enkel voor werknemers die nieuw in dienst treden en zal wie reeds een minimumloon ontving boven het barema uitkomen.”

Gouden kooi

“Er zijn dus een aantal wettelijke bepalingen die maken dat de speelruimte beperkt is”, gaat Van Houtven verder. “Binnen die manoeuvreerruimte is het cruciaal dat bedrijven interne rechtmatigheid nastreven. Een jaarlijkse extra loonstijging is dus zeker geen must, zolang iedereen maar het gevoel behoudt een fair loon te krijgen. Wie meer wil verdienen, zal zich logischerwijs ook extra moeten inzetten. Bijvoorbeeld door bijkomende opleidingen te volgen en/of meer verantwoordelijkheden op te nemen. Het is in mijn ogen niet eerlijk dat iemand meer salaris krijgt gewoon omdat hij ouder wordt en langer op dezelfde stoel zit. Geef je werknemers meer loon zonder dat er iets tegenover staat, dreigt het risico dat ze in een gouden kooi terechtkomen. Ze blijven enkel op post omwille van het inkomen en ontwikkelen misschien wel een bore-out.”

Groeiplan

“Om te beoordelen of je een correct salaris uitbetaald krijgt, is het belangrijk te weten welk loon marktconform is voor iemand in jouw functie, sector en regio. Dit kan je als werknemer onderzoeken met tools zoals het Salariskompas. Bedraagt je loon tussen de 80% en 120% van het marktconform loon, zit je mijns inziens goed. Heb je het gevoel dat je geen juist inkomen ontvangt, ga je best het gesprek aan met je leidinggevende. Hij of zij kan dit dan nakijken en je loon eventueel aanpassen. Jullie kunnen ook een groeiplan opstellen, of indien je bij je huidige werkgever het plafond hebt bereikt, kan je op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Krijg je elders een voorstel, breng dan wel het volledige plaatje in kaart als je de afweging maakt. Wat wordt er van je verwacht in ruil voor een hoger loon in een ander bedrijf? Moet je niet inboeten op vlak van voordelen zoals bedrijfswagen of maaltijdcheques tot gratis koffie op kantoor? En behoud je ook dezelfde voorwaarden, denk aan flexibiliteit en vakantie?

Wil je je werkgever aanspreken over je salaris, doe je dit best op het moment dat ze met de budgetten bezig zijn in het najaar. Besef ook dat het een moeilijke evenwichtsoefening is om iedereen tevreden te houden en dat het begrip ‘eerlijke verloning’ subjectief is. Misschien zit opslag er niet in, maar gaan jij en je werkgever wel met je ontevredenheid aan de slag. Er is in ieder geval niets mis met het onderwerp aan te kaarten”, besluit Kim Van Houtven van SD Worx.

