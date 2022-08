Morgen regen op Pukkelpop: hoe bereiden festivalgangers en organisatoren zich voor?

UHasselt voert onderzoek naar tinnitus: wat is dat voor aandoening? En kan je de schade beperken of genezen?

De universiteit van Hasselt onderzoekt welke levensstijlfactoren een rol spelen bij de ontwikkeling van tinnitus of oorsuizingen. En dat is nodig, want ruim 10 tot 30 procent van de bevolking, onder wie steeds meer jongeren, kampt met het probleem. “Grote boosdoeners zijn te luide festivals, concerten en sportevenementen, maar ook de alomtegenwoordige oortjes”, zegt professor Bart Vinck. Hij vertelt hoe je gehoorschade zo veel mogelijk kan beperken. Twintiger Maarten getuigt ook over hoe hij met zijn tinnitus omgaat.

16 mei