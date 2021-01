Mondmaskers meer dan halfjaar verplicht: wat zijn de gevolgen op je gezondheid, huid en geest? 5 experts geven uitleg

De neus-, keel- en oorarts: “Vermoeidheid, droge keel en hese stem”

“Er doen zich vooral bij dragers van de zwaardere FFP2-maskers klachten voor. Dat is minder het geval bij wie de lichtere – blauwe – maskers van alledag draagt”, zegt NKO Judith Vermeiren van AZ Maria Middelares in Gent. Door de zwaardere stof van de FFP2-maskers is het moeilijker om voldoende zuurstof aan te trekken en we krijgen de eigen slechte CO2-gassen, onze eigen uitgeademde lucht dus, maar moeilijk weg. We nemen, kortom, minder zuurstof op en gaan meer CO2 in ons bloed opbouwen. Dat zorgt voor toenemende hoofdpijn en vermoeidheidsklachten.” Het is dan ook aan te raden de lichtere makers te dragen in het gewone, dagelijkse leven. Het zwaardere FFP2-masker is gewoon ongezonder.